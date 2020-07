Najvyšší súd vydal európsky zatýkač na Jozefa Majského, účelom je výkon trestu odňatia slobody

Domáce ošetrenie

30.7.2020 - Najvyšší súd vydal Európsky zatýkací rozkaz na Jozefa Majského. Účelom je výkon trestu odňatia slobody. Informuje o tom spravodajský portál TV Joj Noviny.sk. Podľa informácií TV Joj z prostredia vyšetrovania sa Majský presunul vo štvrtok z Ostravy do Prahy.„EZR vydaný Najvyšším súdom vo vzťahu k trestnému stíhaniu Jozefa M. bol dnešným dňom odvolaný, následne Najvyšší súd vydal EZR na účel výkonu trestu odňatia slobody,“ uviedla pre TV Joj Alexandra Važanová, hovorkyňa Najvyššieho súdu SR. Česká strana tento zatykač ešte nemá.Ešte v stredu pred vyhlásením rozsudku Majského advokát uviedol, že jeho klient sa nachádza v domácom ošetrení na súkromí v Ostrave. Televízia Joj ale zistila, že Majský v priebehu štvrtka oznámil, že sa premiestnil z Ostravy do Prahy. Česi túto informáciu už slovenskej strane oznámili.Hoci je Majský právoplatne odsúdený, Európsky zatykač naň stratil význam. A Česi ho možno ani nevydajú. Podľa informácií TV Joj česká prokuratúra zastaví šetrenie vo veci vydania Jozefa Majského na Slovensko.Podľa informácií spravodajského portálu Noviny.sk z prostredia českého krajského zastupiteľstva tamojšia prokuratúra už pripravila všetky potrebné dokumenty pre podanie návrhu na súdne konanie vo veci Majského vydania na Slovensko. Keďže Najvyšší súd SR vo štvrtok potvrdil rozsudok pre Majského, česká prokuratúra svoje vyšetrovanie zastaví.Česká prokuratúra mala vyšetrovanie založené na základe už vydaného Európskeho zatykača, ktorý vydal najvyšší súd za účelom dodania Majského na Slovensko na súd. Česká strana teraz očakáva, že Najvyšší súd SR zruší vydaný zatykač na Majského. Ten stratil opodstatnenie.Televízia Joj už 1. júla informovala, že Krajský štátny zástupca v Ostrave začal vypočúvať Majského v rámci vydávacieho konania. Majského prokurátorka navštívila v súkromnej nemocnici v Šumperku, v ktorej bol hospitalizovaný.Bolo to v deň, kedy Najvyšší súd SR chcel pokračovať v hlavnom pojednávaní. Jeho advokát, Peter Filip, Majského neúčasť súdu vysvetlil hospitalizáciou v Česku. Súd konanie odročil. Česká prokuratúra konala voči Majskému na základe slovenského zatykača a posudzovala, či v jeho prípade sú splnené dôvody pre vydávacie konanie.Do stredy rána boli české vyšetrovacie orgány pripravené podať návrh na vydávacie konanie Krajskému súdu v Ostrave. Teraz na to už dôvody nemajú ani to neurobia. Očakávajú oficiálne informácie od NS SR, že došlo k odsúdeniu žiadanej osoby a šetrenie skončia. "Ten Európsky zatýkací rozkaz musí byť odvolaný. Tam nie je iná možnosť," povedal pre TV Joj zdroj českej prokuratúry.Najvyšší súd nemá legitímny dôvod od Čechov žiadať vydanie Majského pre účel súdneho konania. Pôvodný európsky zatýkací rozkaz musí NS SR zrušiť a na Majského vydať nový zatykač. Česká prokuratúra očakáva, že sa tak stane a dostanú nový zatýkací rozkaz, ktorým Slovensko bude žiadať zatknutie Majského pre účely dodania do výkonu trestu. A tu zrejme nastanú možné komplikácie, ktoré reálne môžu znemožniť Majského vydanie na Slovensko.Najvyšší súd SR zatiaľ TV Joj neodpovedal na to, či už pracuje na vydaní nového zatykača na Majského. Portálu Noviny.sk sa podarilo zistiť, že najvyšší súd už vydal nové zatykače. V policajných databázach je Jozef Majský stále vedený ako osoba v pátraní s malou nezrovnalosťou v dátume.Do výkonu trestu ho chcú policajti dodať od 15.6.2020, pričom je právoplatne odsúdený od 29. júla. Existuje predpoklad, že ani nedostal výzvu na nástup do väznice. Zrejme ešte ani netuší, do ktorého zo Slovenských ústavov na výkon trestu bude zaradený.Podľa českej prokuratúry je skutočnosť, že Majský má ich občianstvo, závažné zistenie. V prípade, že začnú nanovo vyšetrovať, či sú splnené dôvody očakávaného zatykača na jeho vydanie domov, občianstvom sa budú musieť podrobne zaoberať.Ak Slovensko iniciuje zatýkací rozkaz, budú posudzovať, či sú pri žiadanej osobe dôvody na jeho zatknutie a dodanie do českej vydávacej väzby. Ak ide o českého občana, ten asi nebude na úteku."Ak bude od vás doručený nový zatýkací rozkaz, budeme skúmať, či sú dôvody na zadržanie osoby a tiež či sú dôvody na dodanie do väzby. Čiže znova bude konať tak, ako to bolo na začiatku po obdržaní prvého Európskeho zatýkacieho rozkazu (EZR) a nášho predbežného šetrenia. A dodáte nový EZT na túto osobu, tak tá celá procedúra šetrenia prebehne nanovo," povedal zdroj z českej prokuratúry.Hoci podvod, pre ktorý Majského naše súdy po 16 rokoch posielajú definitívne na 9 rokov do väzenia, sa stal na Slovensku a aj poškodení sú zo Slovenska, Česi budú Majského súdenú trestnú vec posudzovať podľa ich právnej úpravy. A to preto, že na Majského dopadá aj pôsobenie českého trestného zákonníka, keďže je českým občanom.Do Majského odsúdenia táto skutočnosť dokonca hrala úlohu v tom, že podľa českých zákonov by mohlo dôjsť aj k premlčaniu a Majského by na trestné stíhanie Česi nevydali. Táto vec ale odsúdením Majského pre Čechov nekončí a tamojšia prokuratúra sa tým bude zaoberať, keď bude šetriť, či Majského vydajú do výkonu trestu alebo nie."Budeme to znova zvažovať, napriek tomu, že v tejto fáze vy už máte vydané právoplatné rozhodnutie. Je možné, že v prípade že by sme vám osobu nevydali do výkonu trestu, lebo je to český občan, tak on nemusí súhlasiť s výkonom trestu v cudzom štáte. A tu sa otvára možnosť pre uznanie a výkon toho vášho rozhodnutia v Českej republike. A tam už to premlčanie by sa posudzovalo trošku inak aj s ohľadom na priebeh vášho trestného konania. Je to pomerne komplikovaný systém. Tým ale, že je právoplatne u vás odsúdený, sa ta procesná situácia pre nás trošku zjednodušila. Ak teda k takémuto konaniu u nás dôjde, tak na základe nového zatýkacieho rozkazu ktorý ešte nemáme," povedal zdroj TV Joj z českej prokuratúry.Majského obhajca považuje štvrtkové konanie NS SR protiprávne voči jeho klientovi a chce podať mimoriadny opravný prostriedok. Nateraz je Majský pre českú stranu obyčajným bezúhonným občanom.Podľa informácií TV Joj z prostredia českých vyšetrovacích orgánov prebieha pri Majskom preverovanie, či náhodou nemá aj ďalšie občianstvo. Konkrétne Cyperské. Do roku 2002 bol Majský konzulom Cypru. Keď Majského obvinili, Cyperská republika mu zrušila poverenie vykonávať na Slovensku úrad honorárneho konzula.