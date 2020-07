Slováci sú so svojimi medziľudskými vzťahmi spokojnejší ako priemerní Európania, najspokojnejší Íri či Malťania

Spokojnosť so životom

Pokles aj nárast

30.7.2020 (Webnoviny.sk) - So svojimi osobnými medziľudskými vzťahmi sú Slováci spokojnejší ako priemerní Európania. Vyplýva to z najnovšieho merania Eurostatu , ktorý skúmal spokojnosť občanov Európskej únie (EÚ) so svojimi osobnými vzťahmi.Úlohou respondentov vo veku od 16 rokov bolo uviesť, ako sú s nimi spokojní, pričom nula znamenala absolútnu nespokojnosť a hodnota desať absolútnu spokojnosť. Najspokojnejší v EÚ sú Íri, Malťania, Slovinci a Rakúšania, najnespokojnejší Bulhari, Gréci a Chorváti.Eurostat robí tieto merania od roku 2013 a spokojnosť Slovákov od prvého výskumu (7,3) stúpla do posledného hodnotenia v roku 2018 na 8,2 bodu. V prípade priemeru EÚ sa spokojnosť obyvateľov s ich osobnými vzťahmi zvýšila za meraných päť rokov o 0,1 bodu na celkových 7,9, čo Slovensko radí nad priemer únie.Najspokojnejší v EÚ sú Íri, Malťania, Slovinci a Rakúšania a v priemere uvádzajú hodnotenie na úrovni 8,6. Podľa Eurostatu zohrávajú osobné medziľudské vzťahy významnú úlohu pri celkovej spokojnosti so životom.„Dobre fungujúce sociálne prostredie prispieva k rovnováhe medzi pracovným a osobným životom a umožňuje jednotlivcom cítiť sa súčasťou spoločnosti. Dobré osobné vzťahy tiež pomáhajú chrániť ľudí pred osamelosťou a podporujú ich celkovú pohodu,“ uvádza sa v správe výskumnej agentúry.Zo susedných krajín Slovenska sú najspokojnejší už spomenutí Rakúšana, nasledujú ich Česi (8,3), Poliaci (8,1) a Maďari (7,6). Najmenej spokojnými v rámci celej Únie sú Bulhari (6,6), Gréci (7,1) a Chorváti (7,5).Napriek tomu, že je Bulharsko na chvoste rebríčka v rámci celkového hodnotenia, jeho obyvatelia ale zažili najväčší nárast spokojnosti za meraných päť rokov, a to o 0,9 bodu. Naopak, pokles spokojnosti nastal v piatich krajinách - Dánsku, Lotyšsku a Holandsku o 0,3 a v prípade Litvy a Luxemburska o 0,2 bodu.Pri demografickom rozdelení populácie sú medzi Európanmi najspokojnejšími ľudia vo veku 16 až 24 rokov (8,3), nasleduje ich skupina 24 až 30 ročných (8,0). Na konci rebríčka sú ľudia vo vekovej skupine 35 až 64 rokov, ktorých spokojnosť s osobnými vzťahmi sa pohybuje na úrovni 7,8 z možných desiatich. Spokojnejší sú od nich aj ľudia starší ako 65 rokov (8,0).