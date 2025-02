Najvyšší súd vyhlásil súťaž na obnovu svojho sídla na bratislavskom Župnom námestí, náklady odhadujú na 42 miliónov eur

Obnova budovy je nevyhnutná

Architektonická súťaž je vyhlásená ako dvojkolová

12.2.2025 (SITA.sk) - Kancelária Najvyššieho súdu SR vyhlásila verejnú súťaž návrhov na obnovu sídla NS SR na Župnom námestí v Bratislave. Ako informovala hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Važanová , cieľom súťaže je nájsť návrh, ktorý by najlepšie reflektoval potrebu navrátiť súdu funkčné a zároveň dôstojné sídlo.Predseda najvyššieho súdu Ján Šikuta podľa Važanovej považuje za dôležité citlivé skĺbenie architektonickej a spoločenskej hodnoty budovy od architekta Vladimíra Dedečka s jej účelom, pri zabezpečení hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami, s cieľom dlhodobej technickej a energetickej udržateľnosti a efektivity prevádzky."Obnova budovy je nevyhnutná z dôvodu jej nedostatočného technického stavu a mimoriadne náročnej energetickej a ekonomickej prevádzky. Prioritou je preto znovu zabezpečiť plnohodnotnú prevádzkovateľnosť budovy v súlade s platnými technickými normami s dôrazom na zníženie nákladov súvisiacich s energetickou náročnosťou o viac než 50 percent. Obnovou sa má vytvoriť jednotný priestor pre tri kolégiá najvyššieho súdu a všetky organizačné zložky Kancelárie Najvyššieho súdu SR," uviedla Važanová.Cieľom obnovy budovy je podľa nej je vybudovať moderné sídlo spĺňajúce európske štandardy najvyššej súdnej inštitúcie, ktoré prepojí existujúce funkčné časti budovy s novými, ako sú veľkokapacitná viacúčelová pojednávacia miestnosť, knižnica so študovňou, jedáleň s kuchyňou, bezpečné parkovanie a priestory krátkodobého ubytovania.Architektonická súťaž je podľa hovorkyne vyhlásená ako dvojkolová pre neobmedzený počet účastníkov. Lehota na predkladanie súťažných návrhov v prvom kole je do 30. apríla a v druhom kole do 5. septembra. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov a návrhov je koniec októbra tohto roku."Predpokladaná hodnota zákazky 4 180 000 eur bez DPH bola, ako súčasť súťažných podmienok, schválená odbornou porotou a overené Slovenskou komorou architektov a zahŕňa sumu potrebnú na pokrytie vyhlásenia medzinárodnej architektonickej súťaže a prípravnej a projektovej fázy. Predpokladané investičné náklady na samotnú realizáciu sú 42 240 000 eur bez DPH," doplnila Važanová.Najvyšší súd a Kancelária najvyššieho súdu sídlia aktuálne v troch budovách v Bratislave, z toho budovu na Klobučníckej ulici a na Námestí SNP má Kancelária NS SR vo svojej správe a priestory na Panónskej ceste si prenajíma. V súvislosti s projektom "Obnova budovy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky" bola vytvorená aj webová stránka www.obnovanssr.sk.