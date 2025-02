Pozbierajte sa, chlape, a prestaňte sa sťažovať, odkázala Beňová Dankovi. Jeho otvorený list prirovnala k praktikám opozície

Názor vyjadrila v komentári pod Dankovým statusom

Na list reagoval aj Šimečka





Andrej Danko v utorok zverejnil otvorený list Robertovi Ficovi, v ktorom píše, že spôsob, akým chce premiér riešiť koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej zmluvy. Zároveň ho vyzval, aby nedehonestoval svojich koaličných partnerov SNS a Hlas-SD a neútočil na nich. Šéf národniarov premiérovi vyčíta, že chce vyjsť v ústrety požiadavkám poslancov, ktorí vystúpili zo svojich materských poslaneckých klubov.



V liste sa tiež pozastavuje nad tým, že koalícii sa zjavne nedarí napĺňať jej sľuby tak, ako si predstavoval. Podľa jeho slov je veľká škoda, že Fico svoju emóciu, boj a silu nesústreďuje na to, čo spoločne sľúbili voličom. Zároveň priznáva, že s viacerými opatreniami vlády, za ktoré hlasoval, sa vnútorne nestotožňuje.



Kritizuje napríklad konsolidáciu, „hlúpe transakčné dane“ či zrušenie rodičovského dôchodku. Danko premiéra v liste chváli ako skúseného politika, no na druhej strane ho kritizuje za to, mu chýba cit a empatia ku koaličným partnerom. Fico sa podľa neho od atentátu politicky izoloval a politicky nikomu neverí.





12.2.2025 (SITA.sk) - Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová predsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi v reakcii na jeho otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi pripomína, že to bola práve strana Smer-SD, ktorá zachránila jeho poslanecký klub. Dankovi zároveň odkázala, aby sa trochu pozbieral.„Rada by som nenápadne pripomenula, že nebyť “hosťujúceho” poslanca Muňka, SNS by dnes už akosi nemala ani ten poslanecký klub. Vy sa dnes sťažujete na Roberta Fica? Ste už ako opozícia? Aj za odchod Vašich poslancov z Vášho klubu môže Robert Fico? Čo keby ste sa trochu pozbierali, chlape,“ napísala Beňová v komente pod statusom Andreja Danka na sociálnej sieti.Šéfovi národniarov tiež pripomenula, že do vlády ho prizval predseda Smeru-SD a jeho strane SNS vytvorili dokonca nové ministerstvo cestovného ruchu a športu, aby mohla mať tri rezorty. „S necelými šiestimi percentami podpory vo voľbách, z ktorých teda ostala polovica. Nevadí, môže sa to stať,“ okomentovala Beňová.K Dankovmu listu sa kriticky vyjadril aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka . „Sledujúc Roberta Fica a Andreja Danka, na ten prevrat žiadnych Gruzíncov netreba,“ poznamenal na sociálnej sieti. Podľa neho sa Fico s Dankom správajú ako nedospelí influenceri, píšu si emotívne listy, nahrávajú videjká, hádajú sa medzi sebou. Robia všetko, len nevládnu.„Kataster funguje? Diaľnica do Košíc stojí? Platy stúpli, dane klesli? Lekári v regiónoch sú? Mladí ľudia zo Slovenska prestali utekať? Nič ste nedosiahli, nič ste nevyriešili, už to konečne zabaľte a poďme do predčasných volieb,“ vyzval ich Šimečka.