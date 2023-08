Najvyšší súd vytýčil dátum pojednávania, bude rozhodovať o prípadnej väzbe advokáta Poláka

Prokurátor podal sťažnosť

Kauza Babylon

30.8.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na stredu 6. septembra verejné zasadnutie, na ktorom bude rozhodovať o prípadnej väzbe obvineného advokáta Františka Poláka . Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Obvineného Špecializovaný trestný súd v nedeľu 27. augusta nevzal do väzby a prepustil zo zadržania. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry , ktorý pre Františka Poláka žiadal väzbu z obavy z možného pokračovania v trestnej činnosti, proti rozhodnutiu podal sťažnosť.Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry advokáta zadržali v rámci akcie s krycím názvom „Corrumpere 1“.„Obvinený je z toho, že sa mal v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom „Médiá“ vyšetrovanej v rokoch 2017 až 2021," uviedla ešte minulý týždeň polícia.Advokát zároveň čelí súdnemu procesu v kauze Babylon. Tá sa týka vydierania podnikateľa Pavla Konkoľa