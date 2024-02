Najvyšší súd vytýčil zasadnutie vo veci Sheily, známou je pre pálenie Koránu a vyhrážanie sa prezidentke Čaputovej

Voči verdiktu sa odvolala

Polícia Sheilu zadržala vo februári 2017, pričom v jej prípade navrhovali väzobné stíhanie. NS SR však v marci 2017 väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Obžalovaná bola opätovne zadržaná v októbri 2020. Dôvodom boli obvinenia pre trestné činy hanobenia rasy a národa, prečin nebezpečného vyhrážania sa a iné skutky. Podľa medializovaných informácií sa totiž v ďalšom videu vyhrážala prezidentke SR Zuzane Čaputovej

2.2.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd vytýčil na 21. februára verejné zasadnutie vo veci Sheily Sz . známej pre medializované prípady spojené s extrémizmom. Sudca Špecializovaného trestného súdu v marci minulého roku uznal obžalovanú za vinnú z trestných činov výroby a rozširovania extrémistických materiálov, prečiny násilia na skupine obyvateľov, prečiny hanobenia rasy a národnosti.V tejto súvislosti jej prvostupňový súd uložil súhrnný trest odňatia slobody vo výmere tri roky so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Obžalovaná sa voči verdiktu na mieste odvolala.Sheila Sz. bola obžalovaná za video, na ktorom ešte v roku 2017 ukazovala knihu s nápisom The Quran, o ktorej opakovane tvrdila, že je to korán. Na videu zverejnenom na internete z nej vytrhávala strany, hádzala ich na zem a potom ich zapálila. Jednou zo strán si pritom na videu utrela zadok a roztrhanú knihu pomočila. Zároveň vyzývala na boj proti moslimom.Obžalovaná na začiatku hlavného pojednávania na ŠTS, ktoré trvalo len jeden deň, uviedla, že sa cíti nevinná. Napriek tomu vo svojej výpovedi uvádzala, že si za svojím činom a názormi stojí. Podľa súdnej znalkyne bola schopná chápať zmysel trestného konania a rovnako mohla obžalovaná rozpoznať nebezpečnosť svojho konania.Obhajca navrhoval zastaviť trestné konanie, lebo jeho klientka nie je schopná si uvedomiť, o čo na pojednávaní ide. Súd jej totiž predtým uložil ochranné psychiatrické liečenie, to sa však týkalo iných skutkov.