Ministerka kultúry Šimkovičová spochybňuje petíciu obyvateľov, opozičné PS a Sas podávajú návrh na jej odvolanie

Ministerstvo nekultúry

Opozícia odsudzuje správanie ministerky Šimkovičovej

2.2.2024 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) a strana Sloboda a Solidarita (SaS) podávajú návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej SNS ).Sto dní ministerky vo funkcii odhalilo podľa týchto opozičných strán aspoň sto dôvodov, prečo sa do čela rezortu kultúry nikdy nemala dostať. Ako uviedla poslankyňa za SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková , z ministerstva kultúry sa pod vedením Martiny Šimkovičovej stalo ministerstvo nekultúry, polarizácie a nenávisti.„Nemôžeme ignorovať podpisy viac ako 180-tisíc ľudí, ktorí majú čo povedať do kultúry a vyjadrujú sa k jej nekompetentnosti a tomu, ako nenávistne a polarizujúco vedie tento rezort. Preto je nevyhnuté, aby sa táto téma dostala aj na pôdu parlamentu," povedala. Ministerka petíciu obyvateľov namiesto sebareflexie spochybňuje, preto sa ju opoziční poslanci pokúsia odvolať v parlamente.Podľa Lucie Plavákovej z PS Šimkovičová ukazuje, že vôbec nerozumie ľuďom v kultúrnej obci ani problémom, ktoré kultúra na Slovensku má. Zároveň nechápe, že rozmanitosť je základným a kľúčovým kameňom kultúry, umenia a tvorivosti.„Jej nenávistné, homofóbne a transfóbne vyjadrenia nepatria do úst žiadneho ministra či ministerky a už obzvlášť nie do úst ministerky kultúry," zdôraznila Plaváková. Podľa Zory Jaurovej nejde iba o Šimkovičovej poburujúce vyjadrenia, nekompetentnosť či nebezpečné zámery.„Ministerka, ktorá nekomunikuje s nikým v kultúrnej obci, nevníma jej problémy a necíti sa jej súčasťou, nemá čo na tejto pozícii robiť," povedala Jaurová.