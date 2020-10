Najvyšší súd zamietol sťažnosť Afričana, zadržaný bol na základe dvoch európskych zatykačov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Senát Najvyššieho súdu SR (NS SR) na utorkovom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť Afričana Chineyeho Whytga Nzedgua. Ten ju podal proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 22. septembra, ktorým ho na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vzali do predbežnej väzby.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová . Slovenská polícia muža z Ghany zadržala 20. septembra na základe dvoch európskych zatykačov z Grécka. Mužovi má hroziť doživotný trest.NS SR dospel k záveru, že sťažnosť vyžiadanej osoby nie je dôvodná. „Osoba bola do predbežnej väzby vzatá na základe dvoch európskych zatýkacích rozkazov vydaných Prokuratúrou pri Odvolacom súde v Aténach, a to jednak za účelom výkonu trestu odňatia slobody pre trestný čin nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami, ako aj za účelom trestného stíhania pre úmyselnú vraždu spáchanú spoluúčasťou v pokojnom duševnom stave, pokus o vraždu, nedovolené ozbrojovanie a použitie zbrane,“ uviedla Važanová