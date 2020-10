Terno rastie aj vo veľkoobchode, už má prvých 100 zákazníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Terno real estate otvorila novú divíziu veľkoobchodu. Ide o významný míľnik, vďaka ktorému vyhovie dopytu slovenských firiem po dovoze tovarov priamo na ich prevádzky.Terno real estate zaznamenalo už svoju prvú stovku veľkoobchodných zákazníkov. Väčšinu z nich, teda 85 %, tvoria nezávislé maloobchodné predajne, zvyšných 15 % sú veľkosklady. Medzi nimi sú súkromní živnostníci, ale aj firmy či školy. Terno im dováža približne 1 000 rôznych produktov od alkoholických a nealkoholických nápojov, cez trvanlivé potraviny, až po časť drogérie. Po objednaní tovaru ich zákazníci dostanú na predajňu či na sklad, do dvoch pracovných dní – doprava je zdarma. Kvôli veľkoobchodným službám vznikla aj nová webová stránka velkoobchod.terno.sk , prostredníctvom ktorej si môžu tovar pohodlne a ľahko objednať.Správanie spotrebiteľov a trh sa mení, čo do veľkej miery ovplyvnila aj pandémia koronavírusu. Kedysi si tovar nakupovali podnikatelia sami, dnes nemajú čas chodiť do veľkoobchodov osobne a radšej si nechajú priviesť tovar priamo na prevádzku."Rozhodli sme sa podporovať podnikanie každého, kto hľadá výhodný pomer ceny a kvality. Samozrejmosťou je profesionalita a kvalitný servis našich zamestnancov. Terno real estate zatiaľ ponúka služby vybraného, prevažne trvanlivého sortimentu pre Západné Slovensko. V priebehu budúceho roku budeme distribuovať aj sortiment čerstvých potravín, teda ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov a lahôdok. Toto rozšírenie sortimentu ide ruka v ruke so sťahovaním centrálneho skladu čerstvých potravín do nových priestorov. Presun by mal byť realizovaný v polovici roka 2021," uviedol Petr Hrdina, vedúci oddelenia veľkoobchodu.Všetci veľkoobchodní klienti, ale aj všetky predajne spoločnosti, teda siete obchodov Terno a KRAJ, sú už aktuálne zásobovaní suchým tovarom z novootvoreného distribučného centra v logistickom parku v Ivanke pri Dunaji. "Toto je jeden z dôležitých krokov na našej ceste k celoštátne fungujúcemu reťazcu. V nových moderných skladových priestoroch sme pripravení zvládnuť nielen organický, ale aj akvizičný rast," uviedol riaditeľ spoločnosti Stanislav Čajka.Informačný servis