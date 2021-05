Najvyšší súd zrušil väzbu obvinenému z objednávky vraždy na Jahodnej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu , ktorým vzal obvineného Radovana V. do väzby. Súd nezistil, že by u obvineného, voči ktorému vzniesli obvinenie ešte v roku 2013, počas jeho doterajšieho trestného stíhania vznikli konkrétne skutočnosti odôvodňujúce dôvody takzvanej útekovej a kolúznej väzby. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová Radovana V. zadržali v obci Jaklovce a obvinili ho z objednávky úkladnej vraždy. Mal sa jej dopustiť v štádiu pokusu formou účastníctva ešte v roku 2013 a miestom vraždy mal byť kopec Jahodná pri Košiciach. Najvyšší súd v tomto prípade 14. apríla tohto roku potvrdil 15-ročný trest väzenia Gabrielovi Hojsákovi Jeho obžaloba súvisela so streľbou na Mariána K. z Gelnice, ktorá sa odohrala 9. augusta 2013 na ceste z rekreačného strediska Jahodná do Košíc. Gabriel Hojsák bol podľa obžaloby vodičom auta, z ktorého strieľal Róbert Nigut , zvaný Luciano, člen skupiny Róberta Okoličányho.