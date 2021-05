Cmorej: Ak by Matovič rokoval o daňovej reforme s Hlasom a Smerom, bolo by to porušenie koaličnej zmluvy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by minister financií Igor Matovič OĽaNO ) rokoval o daňovo-odvodovej reforme s opozíciou, bolo by to porušenie koaličnej zmluvy. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal koaličný poslanec Peter Cmorej SaS ). Zároveň nevylúčil, že spomínaná reforma môže spustiť ďalšiu koaličnú krízu.„Prekvapilo by ma, ak by sa Igor Matovič spájal pri rokovaní o tejto reforme so stranami Smer-SD Hlas-SD , ktoré predstavujú návrat mafie, ako to aj on sám rád spomína," dodal Cmorej.Finálna podoba daňovej a odvodovej reformy Slovenska bude známa o niekoľko týždňov, pravdepodobne o dva. Podľa Matoviča potrebuje Slovensko poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové. Chce zaviesť príspevok 200 eur na dieťa mesačne až do jeho dospelosti.Tiež zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod. Cieľom reformy sú aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.