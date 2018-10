Najvyšší ústavní činitelia: ČSR bola pre Slovákov zlomový bod

Na archívnej snímke zľava prezident SR Andrej Kiska, predseda vlády SR Peter Pellegrini a predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Bratislava 28. októbra (TASR) – Bez vzniku Československa by nebolo dnešného suverénneho Slovenska. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 v súvislosti s nedeľňajším 100 výročím vzniku 1. ČSR sa na tom zhodli najvyšší ústavní činitelia.Prezident Andrej Kiska nazval vznik prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale i cestu, ktorá k nemu viedla, úžasnými momentom. "zdôraznil Kiska.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) poukázal na to, že prvá republika síce nenaplnila všetky predstavy Slovákov o štátnosti a suverenite, umožnila však rozvíjať našu identitu.povedal.Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) bol vstup do spoločného štátu s Čechmi pred 100 rokmi jedinou možnosťou pre Slovákov, ako zabrániť asimilácii.povedal.dodal.