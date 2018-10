Ministerka K. Dostálová chce vytvoriť v ČR stavebný superúrad

Klára Dostálová, archívna snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Praha 28. októbra (TASR) - Na Ministerstve pre miestny rozvoj ČR sa pracuje na pláne vytvorenia centralizovaného stavebného superúradu krajiny. Odstrihne úradníkov od závislosti na radniciach a miestnych politikoch.Ministerka Klára Dostálová súčasne pripravuje kroky, ktoré by mali viesť k rýchlejšiemu vydávaniu stavebných povolení.Najvyšší stavebný úrad krajiny by mal vzniknúť bez toho, aby bolo treba pracovníkov miestnych úradov sťahovať. Zmení sa im len vedenie. Namiesto toho, aby sa za svoju činnosť zodpovedali starostovi či primátorovi, budú podliehať iba pražskému generálnemu riaditeľstvu.Pracovníci stavebných úradov sú teraz zamestnancami obcí. Ich povinnosťou je okrem iného zabraňovať veľkým zásahom miestnej samosprávy do stavebného konania. Ťažko však možno od nich očakávať nestrannosť, keď o ich finančných odmenách v konečnom štádiu rozhoduje starosta.Ministerka Dostálová hľadá pre svoj zámer politickú podporu. To nebude jednoduché.Zmena by mala znížiť počet stavebných úradov v Prahe. Teraz ich má 22. Ak by sa ministerkin plán ujal, v hlavnom meste by zostali len štyri, najviac päť. Uvoľnení zamestnanci z nich by prešli do ústredia, centrály, najvyššieho stavebného úradu.V druhej fáze by došlo k reorganizácii špeciálnych stavebných úradov. Veľké diaľničné stavby povoľuje ministerstvo dopravy. Železničný úrad schvaľuje výstavbu železničných tratí a objektov. Úrad pre civilné letectvo sa stará o stavby na letiskách a iné projekty potrebné pre civilné letectvo.Ministerka Dostálová teraz rokuje o námete, či by aj tie nemali mať svoj superúrad.Spájanie úradov by malo predovšetkým priniesť zjednocovanie pravidiel pre povoľovanie stavieb na celom území Česka. Informoval o tom portál iDNES.cz.Poslednou významnou zmenou bude zásadne skrátenie lehoty, počas ktorej sa musí úrad vyjadriť k žiadosti ľudí. Takzvaná fikcia súhlasu záväzného stanoviska predpokladá, že úrad žiadateľovi vyjadrí pripomienky najneskoršie do dvoch mesiacov. Ak tak neurobí, bude to znamenať, že k žiadosti nemá výhrady a so zámerom súhlasí.