Najvyšší volebný potenciál má v prezidentských voľbách Pellegrini, tretí je Fico

Najvyššie volebné jadro

Nerozhodnutí voliči zvažujú aj voľbu Fica

13.12.2023 (SITA.sk) - Najvyšší volebný potenciál má v prezidentských voľbách predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD ), a to 34,1 percenta. Za ním nasleduje bývalý diplomat a exminister zahraničia Ivan Korčok (27,7 %) a predseda vlády Robert Fico (21,8 %) . Vyplýva to z prezidentského volebného modelu, ktorý realizovala agentúra Median SK bez zadávateľa.Expremiér Ľudovít Ódor má volebný potenciál na úrovni 16 percent a pod hranicou desiatich percent sú Milan Uhrík Volebný potenciál ukazuje, maximálne koľko percent hlasov by mohol kandidát aktuálne hypoteticky získať, pokiaľ by ho volili všetci, ktorí jeho voľbu vážne zvažujú a nevylučujú svoju účasť vo voľbách.Najvyšším volebným jadrom disponujú Pellegrini (14,6 %) a Korčok (14 %). Volebné jadro ukazuje, koľko percent by kandidát aktuálne získal, ak by ho volili len pevní voliči, ktorí sú si istí účasťou a výberom. Volebné jadro 12,4 percenta má Robert Fico, ďalší kandidáti sú už len okolo úrovne troch a menej percent.Deklarovaná ochota zúčastniť sa na prezidentských voľbách dosahuje 47 percent, čo je výrazne menej ako účasť na posledných parlamentných voľbách.Až 39 percent si je určite istých svojou účasťou, 53 percent respondentov deklaruje, že sa na prezidentských voľbách neplánuje zúčastniť. Účasť jednoznačne odmieta až 49 percent z celkovej dospelej populácie. O svojej účasti sú presvedčení najmä najmladší voliči vo veku 18 až 29 rokov, ale aj voliči vo veku 70 a viac rokov.Svojím rozhodnutím sú si isté až dve tretiny z tých, ktorí deklarujú ochotu zúčastniť sa na voľbách. „Ďalšia tretina nie je jednoznačne rozhodnutá a zvažuje voľbu viacerých kandidátov. Z toho vyplýva, že podpora jednotlivých kandidátov sa môže v najbližšom období meniť,“ poukázal analytik Median SK Michal Mislovič. Najvyšším podielom nerozhodnutých voličov disponujú Pellegrini a Korčok.Nerozhodnutí voliči Petra Pellegriniho zvažujú voľbu Roberta Fica, Ivana Korčoka, ale aj Ódora alebo Uhríka. Nerozhodnutí voliči Ivana Korčoka by v najväčšej miere zvažovali voľbu Ódora, Mistríka alebo Pellegriniho. Nerozhodnutí voliči Roberta Fica by zvažovali jednoznačne Pellegriniho alebo Kollára.Tí, ktorí v posledných prezidentských voľbách v roku 2019 volili Zuzanu Čaputovú, plánujú voliť najmä Pellegriniho alebo Korčoka. Až 14 percent z nich by odovzdalo svoj hlas Robertovi Ficovi. Voliči, ktorí v posledných voľbách volili Maroša Šefčoviča, by dnes častejšie volili Korčoka a Pellegriniho. Mladí voliči, ktorí v minulých voľbách ešte nemali 18 rokov, by volili Mistríka, Banáša alebo Fica.