NAKA má nové nariadenie, jej šéf bude vopred informovaný o krokoch vyšetrovateľov

Informovanie o akciách NAKY

Politizácia policajného zboru

13.12.2023 (SITA.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) má nové nariadenia, ktoré majú smerovať k tomu, že šéf NAKA (aktuálne je vedením NAKA poverený Milan Jonis), policajný prezident Ľubomír Solák či minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) budú musieť vopred vedieť, čo sa bude diať a čo budú vyšetrovatelia NAKA robiť.Na tlačovej besede to tvrdil poslanec parlamentu a bývalý minister vnútra Roman Mikulec hnutie Slovensko ). Vraj o tom bude musieť byť šéf NAKA informovaný prinajmenšom do konca týždňa, pre tým týždňom, v ktorom bude akcia uskutočnená. Podľa Mikulca pri tom nerešpektujú trestný poriadok, podľa ktorého sú vyšetrovatelia procesne samostatní a zákonnosť jeho konania kontroluje prokurátor.Riaditeľ NAKA ale podľa neho nemá právomoc kontrolovať takto prácu vyšetrovateľov. Exminister vnútra je toho názoru, že ide o reakciu na ďalšie obvinenie bývalého policajného prezidenta a poslanca NR SR za Smer-SD Tibora Gašpara a oligarchu Norberta Bödöra Mikulec tieto kroky označil za politizáciu policajného zboru. „Nie je to nič iné, ako politizácia, pokračovanie toho, čo sa snažia robiť aj v rámci rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry . Zviazať ruky policajtom, vyšetrovateľom, ktorí tu tri roky vyšetrovali kauzy Smeru a Hlasu," konštatoval exminister vnútra.Situáciu podľa Mikulca plánujú ďalej sledovať a reagovať na ňu. Podľa predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča je cieľom predmetného opatrenia najmä to, aby sa vytvoril priestor na „upratanie" dôkazov.