Najvyššia účasť v rámci Bratislavy bola v Čunove

Bratislava 11. novembra (TASR) - Najvyššiu účasť voličov v sobotných (10.11.) komunálnych voľbách v rámci Bratislavy zaznamenala mestská časť Čunovo, kde dosiahla účasť 72,86 percenta oprávnených voličov. Naopak, najmenšia bola v Petržalke, a to 34,59 percenta, vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.V Čunove odovzdalo svoj volebný lístok 870 voličov z celkového počtu 1194 zapísaných. Najviac oprávnených voličov bolo práve v Petržalke, kde z 97.779 zapísaných oprávnených voličov k voľbám pristúpilo 33.826 a svoj hlas odovzdalo 33.768 voličov.V poradí druhou mestskou časťou s najvyššou volebnou účasťou sú Jarovce so 62,56 percentami, na treťom mieste je Záhorská Bystrica so 62,06 % a na štvrtom Rusovce so 60,14 percentami. Podľa volebnej účasti nasledujú Devín (57,56 %), Vajnory (55,63 %), Lamač (52,82 %), Rača (45,46 %), Devínska Nová Ves (44,29 %), Staré Mesto (43,35 %), Nové Mesto (42,97 %), Karlova Ves (41,79 %), Ružinov (40,21 %), Dúbravka (39,93 %), Podunajské Biskupice (37,75 %), Vrakuňa (36,20 %) a posledná je Petržalka (34,59 %).Celková účasť v Bratislave bola 40,67 percenta. Zapísaných voličov v hlavnom meste bolo 402.062, pričom svoj hlas odovzdalo 163.362. Celkovo bolo v komunálnych voľbách v Bratislave odovzdaných 160.304 platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu, pre voľby do zastupiteľstva to bolo 153.593 platných lístkov.