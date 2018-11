Trump vzdal hold padlým Američanom na cintoríne v Suresnes

Na snímke zľava manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania Trumpová, americký prezident Donald Trump, nemecká kancelárka Angela Merkelová, manželka francúzskeho prezidenta Brigitte Macronová a ruský prezident Vladimir Putin počas slávnostného ceremoniálu pri Víťaznom oblúku v Paríži pri príležitosti stého výročia ukončenia 1. svetovej vojny 11. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Suresnes 11. novembra (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump navštívil v nedeľu pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny cintorín padlých príslušníkov amerických ozbrojených síl v Suresnes.Najvyšší americký predstaviteľ vzdal hold statočným krajanom, ktorí vo vojnovom konflikte položili životy a pripomenul vysokú krvavú cenu spojencov za víťazstvo spred storočia.formuloval hosť z Washingtonu.dodal.Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.Prezident Spojených štátov Donald Trump s manželkou Melaniou museli v sobotu zrušiť návštevu iného amerického vojenského cintorína, a to pre logistické ťažkosti spôsobené nepriaznivým počasím.Delegáciu Spojených štátov na návšteve Amerického cintorína a pamätníka Aisne-Marne pri obci Belleau viedli preto šéf kancelárie Bieleho domu John Kelly a šéf amerických ozbrojených síl Joe Dunford.Amerického prezidenta za zrušenie sobotňajšej návštevy spomínaného cintorína kritizoval Ben Rhodes, niekdajší zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť Trumpovho predchodcu v Bielom dome Baracka Obamu, ako aj vnuk bývalého britského premiéra Winstona Churchilla Nicholas Soames.Donald Trump sa v nedeľu spoločne s desiatkami ďalších štátnikov vrátane prezidenta SR Andreja Kisku zúčastnil na spomienkovej slávnosti pri Víťaznom oblúku v Paríži.Jeho prítomnosť vyvolala protesty asi tisícky odporcov. Nad francúzskou metropolou sa vznášal obrovský balón, na ktorom bol americký prezident znázornený ako kričiace bábätko s plienkou.Po návšteve cintorína v Suresnes by sa Trumpov program vo Francúzsku mal skončiť a najvyšší predstaviteľ Spojených štátov by mal zamieriť späť do Washingtonu.