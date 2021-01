Najvyššiemu súdu môžu ostať sudcovia a nebude ich môcť zaplatiť, myslí si podpredsedníčka Moravčíková

Nefunguje úradnícky model

Prostriedky na mzdy

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - V súvislosti so vznikom Najvyššieho správneho súdu SR sa môže stať, že Najvyššiemu súdu SR (NS SR) odoberú finančné prostriedky pre správne kolégium, no tamojší sudcovia mu ostanú. V tlačovej správe to konštatuje podpredsedníčka NS SR Andrea Moravčíková Podľa nej totiž sudcovia správneho kolégia automaticky neprejdú na nový súd, ako sa predpokladalo, ale budú musieť absolvovať výberové konanie . Nový súd pritom podľa Moravčíkovej počíta s kapacitou pre 30 sudcov a prostriedky pre nich majú byť prevedené z NS SR.„V konečnom dôsledku sa môže stať, že najvyššiemu súdu sa vezmú prostriedky na 30 sudcov a zároveň najvyššiemu súdu zostanú sudcovia o počte možno 20 sudcov, ktorí sú špecialisti vysoko zameraní na správne právo,“ povedala Moravčíková. NS SR bude potom podľa nej zo zákona povinný nájsť pre týchto sudcov uplatnenie v iných agendách.Podpredsedníčka NS SR v tejto súvislosti upozorňuje, že v súdnictve vo vzťahu k sudcom nefunguje úradnícky model a nedá sa tak urobiť reorganizácia znížením počtu sudcov tak, aby zodpovedal ich počet prostriedkom prideleným exekutívou.„Ak sa sudca raz sudcom stane, je v zásade za ideálnych podmienok sudcom stále,“ upozornila Moravčíková. Ak teda NS SR bude musieť poskytnúť sudcom správneho kolégia miesta na civilnom či obchodnom kolégiu, nebude môcť podľa Moravčíkovej tieto miesta obsadiť kvalitnými dlhoročnými odborníkmi z nižších súdov.„Okrem toho, že nám civilné, obchodné a možno trestné kolégium obsadia sudcovia dokonale špecializovaní na agendu, ktorá patrí inej inštitúcii, nebudeme mať dokonca prostriedky ani na ich mzdy,“ skonštatovala podpredsedníčka NS SR.Dodala, že najvyšší správny súd bude, naopak, disponovať prostriedkami na 30 sudcov, pričom je reálne možné, že týchto sudcov nebude vedieť doplniť, respektíve obsadiť na plánované miesta.Nový súd, zaoberajúci sa agendou správneho práva, by podľa zámeru rezortu spravodlivosti mal byť plne funkčný v druhej polovici tohto roku.