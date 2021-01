Ruská polícia prehľadávala byt aj kancelárie uväzneného opozičného lídra Navaľného

Prehliadky v čase napätia

Demonštrácie za prepustenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ruská polícia v stredu prehľadala moskovský byt uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného , dom, kde žije jeho manželka, aj kancelárie jeho protikorupčnej organizácie. Na sociálnych médiách o tom informovali jeho spolupracovníci.Zatiaľ nie je známe, či niekoho polícia aj zatkla. Šéf spomínanej protikorupčnej organizácie Leonid Volkov uviedol, že prehliadky vykonali pre údajné epidemické a hygienické priestupky.Polícia tiež prehľadala byt Navaľného hovorkyne, ktorú tiež minulý týždeň zatkli a poslali do väzby, a aj vyšetrovateľa z Navaľného skupiny, uviedla organizácia.Prehliadky sa stali v čase zvýšeného napätia pre Navaľného väzbu. Hlasného kritika Kremľa zatkli 17. januára, keď sa vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa od leta zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. On otravu pripisuje Kremľu, vláda to popiera.Za prepustenie Navaľného cez víkend demonštrovali po celej krajine tisíce ľudí a zhruba 4 000 polícia údajne aj zadržala. Jeho podporovatelia pritom vyzývajú na ďalšie protesty.Navaľného zatknutie a tvrdé policajné konanie na protestoch si vyslúžili rozsiahlu kritiku zo Západu a rovnako aj výzvy na jeho prepustenie.Ruské ministerstvo zahraničia v stredu vo vyhlásení uviedlo, že stanovisko ministrov zahraničia krajín skupiny G7 odsudzujúce jeho zatknutie predstavuje "hrubé zasahovanie" do vnútorných záležitostí Ruska.