Najvýznamnejšie fanúšikovské webstránky sa verejne dištancovali od J.K. Rowling pre jej názory na trans ľudí

4.7.2020 - Dve najvýznamnejšie fanúšikovské webstránky venované Harrymu Potterovi sa verejne dištancovali od autorky J.K. Rowling, informuje spravodajský portál BBC.The Leaky Cauldron a Mugglenet tak urobili prostredníctvom spoločného vyhlásenia v súvislosti s autorkinými vyjadreniami na adresu trans ľudí. Jej názory na "marginalizovaných ľudí sa nezhodujú s posolstvom akceptácie", ktoré podľa vlastných slov nachádzajú v jej knihách a preto už nebudú používať jej fotografie ani odkazovať na jej webstránku.Proti komentárom, ktoré Rowling zdieľala prostredníctvom sociálnych sietí a blogu, sa pritom vyjadrili aj herecké hviezdy filmov o Harrym Potterovi - Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint a tiež Eddie Redmayne, ktorý stvárnil hlavnú rolu v potterovskom spin-offe Fantastické zvery a ich výskyt (2016) a jeho pokračovaní.The Leaky Cauldron a Mugglenet priznali, že je "zložité vystúpiť proti niekomu, čiu prácu tak dlho obdivovali", no zároveň by bolo podľa nich nesprávne nedištancovať sa od jej "škodlivých a vyvrátených predstáv o tom, čo znamená byť transrodovou osobou". "Náš postoj je pevný - trans ženy sú ženy. Trans muži sú muži. Nebinárni ľudia sú nebinárni," skonštatovali s tým, že stoja pri fanúšikoch Harryho Pottera, ktorí patria do týchto komunít.