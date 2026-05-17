|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 17.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gizela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. mája 2026
MS v hokeji 2026: Slováci zdolali Talianov 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov
Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Talianskom 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov.
Zdieľať
Prvý gól strelil kapitán Marek Hrivík, ďalšie pridali Jozef Viliam Kmec, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar. Tretí zápas na MS hrajú Slováci v utorok o 20.20 proti Slovinsku.
Slováci nastúpili na druhý zápas MS v bránke s 22-ročným Adamom Gajanom, ktorý vystriedal Samuela Hlavaja a zažil debut na šampionáte. V prvom útoku bol s Martinom a Kristiánom Pospíšilom na krídle Martin Faško-Rudáš, Oliver Okuliar sa presunul do druhej formácie.
Priebeh zápasu
Slováci začali nervózne a Gajan si po chybách v obrannom pásme pripísal tri zákroky v priebehu prvých štyroch minút. Ich hru sprevádzalo aj viacero ďalších nepresností, po ktorých strácali puky.
V polovici prvej tretiny Slováci nevyužili presilovku, aj po nej si však udržali pásmo a naďalej tlačili na unaveného súpera. Situáciu napokon využil kapitán Marek Hrivík, ktorý zužitkoval strieľanú prihrávku a zaznamenal svoj druhý gól na turnaji – 1:0.
Adam Sýkora šiel na začiatku druhej tretiny počas vlastného oslabenia sám na brankára, veľkú chybu Talianska však nevyužil. Slovenskí hokejisti postupne zvyšovali tlak.
Veľmi blízko k druhému slovenskému gólu bol počas presilovky Martin Pospíšil, ktorý nedokázal doraziť puk do bránky. Gólom neskončila ani výborná kombinácia Andreja Kollára a Maxima Štrbáka v 34. minúte, ani veľká príležitosť Filipa Mešára počas presilovky v závere druhej tretiny.
Druhý slovenský gól pridal až v poslednej minúte obranca Jozef Viliam Kmec, keď využil výbornú prácu Martina Faška-Rudáša a na dvakrát prekonal brankára.
Na 3:0 zvýšil hneď v úvode tretej tretiny Kristián Pospíšil po rýchlej akcii s bratom Martinom, ktorý ho šikovne našiel krížnym pasom. Taliani dokázali v 46. minúte znížiť na rozdiel dvoch gólov, keď Gajan zaváhal pri rozohrávke.
V 55. minúte odskočili Slováci opäť na rozdiel troch gólov vďaka Okuliarovi, ktorému počas presilovky výborne prihral pred bránku Martin Pospíšil.
Slovensko – Taliansko 4:1
Zostava SR: Gajan – Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Liška, Hrivík, Okuliar – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik
Správu budeme aktualizovať
Súvisiace články:
MS v hokeji 2026: Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine (17. 5. 2026)
Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO (16. 5. 2026)
Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO (16. 5. 2026)
MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1 (16. 5. 2026)
Hrdina Hlavaj tvrdí, že dôležité je víťazstvo a nie spôsob, akým sa zrodilo (16. 5. 2026)
Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO (13. 5. 2026)
MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere (19. 8. 2025)
Na MS 2026 odohrajú 104 zápasov, bude 12 štvorčlenných skupín (14. 3. 2023)
Prečítajte si tiež
Čech Horák ako Slovinec na MS v hokeji 2026 vychytal Čechov a odteraz bude zase fandiť Čechom – VIDEO, FOTO