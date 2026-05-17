Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gizela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. mája 2026

MS v hokeji 2026: Slováci zdolali Talianov 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov



Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Talianskom 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov.



Zdieľať
MS v hokeji 2026: Slováci zdolali Talianov 4:1 a po dvoch zápasoch majú šesť bodov

Prvý gól strelil kapitán Marek Hrivík, ďalšie pridali Jozef Viliam Kmec, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar. Tretí zápas na MS hrajú Slováci v utorok o 20.20 proti Slovinsku.

Slováci nastúpili na druhý zápas MS v bránke s 22-ročným Adamom Gajanom, ktorý vystriedal Samuela Hlavaja a zažil debut na šampionáte. V prvom útoku bol s Martinom a Kristiánom Pospíšilom na krídle Martin Faško-Rudáš, Oliver Okuliar sa presunul do druhej formácie.

Priebeh zápasu

Slováci začali nervózne a Gajan si po chybách v obrannom pásme pripísal tri zákroky v priebehu prvých štyroch minút. Ich hru sprevádzalo aj viacero ďalších nepresností, po ktorých strácali puky.

V polovici prvej tretiny Slováci nevyužili presilovku, aj po nej si však udržali pásmo a naďalej tlačili na unaveného súpera. Situáciu napokon využil kapitán Marek Hrivík, ktorý zužitkoval strieľanú prihrávku a zaznamenal svoj druhý gól na turnaji – 1:0.

Adam Sýkora šiel na začiatku druhej tretiny počas vlastného oslabenia sám na brankára, veľkú chybu Talianska však nevyužil. Slovenskí hokejisti postupne zvyšovali tlak.

Veľmi blízko k druhému slovenskému gólu bol počas presilovky Martin Pospíšil, ktorý nedokázal doraziť puk do bránky. Gólom neskončila ani výborná kombinácia Andreja Kollára a Maxima Štrbáka v 34. minúte, ani veľká príležitosť Filipa Mešára počas presilovky v závere druhej tretiny.

Druhý slovenský gól pridal až v poslednej minúte obranca Jozef Viliam Kmec, keď využil výbornú prácu Martina Faška-Rudáša a na dvakrát prekonal brankára.

Na 3:0 zvýšil hneď v úvode tretej tretiny Kristián Pospíšil po rýchlej akcii s bratom Martinom, ktorý ho šikovne našiel krížnym pasom. Taliani dokázali v 46. minúte znížiť na rozdiel dvoch gólov, keď Gajan zaváhal pri rozohrávke.

V 55. minúte odskočili Slováci opäť na rozdiel troch gólov vďaka Okuliarovi, ktorému počas presilovky výborne prihral pred bránku Martin Pospíšil.

Slovensko – Taliansko 4:1

Zostava SR: Gajan – Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič – Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Liška, Hrivík, Okuliar – Chromiak, Čederle, Sýkora – Mešár, Kollár, Petrovský – Minárik

Správu budeme aktualizovať


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 MS v hokeji 2026: Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine (17. 5. 2026)
 Regenda podporil Slafkovského. Na Slovensku je korupcia aj v športe, za peniaze si vie niekto kúpiť miesto v reprezentácii – VIDEO (16. 5. 2026)
 Strelec prvého gólu Čechov proti Dánom nepočúva náreky fanúšikov. Nech si hovorí kto chce, čo chce – VIDEO, FOTO (16. 5. 2026)
 MS v hokeji 2026: Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase nad Nórskom 2:1 (16. 5. 2026)
 Hrdina Hlavaj tvrdí, že dôležité je víťazstvo a nie spôsob, akým sa zrodilo (16. 5. 2026)
 Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO (13. 5. 2026)
 MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere (19. 8. 2025)
 Na MS 2026 odohrajú 104 zápasov, bude 12 štvorčlenných skupín (14. 3. 2023)



<< predchádzajúci článok
Čech Horák ako Slovinec na MS v hokeji 2026 vychytal Čechov a odteraz bude zase fandiť Čechom – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 