NAKA sa má naďalej zaoberať Ficovými výrokmi o odsúdení M. Mazureka

Na archívnej snímke poslanec NR SR Milan Mazurek na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 5. decembra (TASR) - Vyjadreniami predsedu Smeru-SD Roberta Fica na margo odsúdenia exposlanca Milana Mazureka (ĽSNS) sa má naďalej zaoberať Národná kriminálna agentúra (NAKA). Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uznesenie vyšetrovateľa NAKA o odmietnutí tejto trestnej veci zrušil ako nedôvodné. TASR to potvrdila hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová, upozornil na to portál noviny.sk.Prokurátor nariadil vyšetrovateľovi sa vecou ďalej zaoberať, vysvetlila Tökölyová. NAKA predtým odmietla trestné stíhanie skutku schvaľovania extrémistických trestných činov Milana Mazureka.Ten čelil obžalobe pre jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v rádiu. Na základe právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu SR prišiel v septembri o poslanecký mandát.Fico na jeho odsúdenie za hanobenie národa, rasy a presvedčenia následne vo videu na sociálnej sieti reagoval s tým, že povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Tvrdil, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií, a nie na základe skutočných dôkazov.