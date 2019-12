Národná banka Slovenska chce podporiť finančnú gramotnosť obyvateľov

Na snímke guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 5. decembra (TASR) – Národná banka Slovenska (NBS) odštartovala spoluprácu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Vyškolí terénnych pracovníkov ústredia práce, ktorí by mali následne učiť finančnej gramotnosti ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Guvernér NBS Peter Kažimír vo štvrtok priblížil, že cieľovou skupinou je približne 130.000 osôb v hmotnej núdzi, ktoré sú najzraniteľnejšie.Banková rada NBS podľa slov guvernéra prijala nedávno stratégiu finančného vzdelávania, kde sa centrálna banka rozhodla byť dlhodobo autoritou v tejto oblasti. "skonštatoval Kažimír. Zároveň podotkol, že klient je pri poskytovaní produktu vždy na tej "slabšej" strane z hľadiska informácií, preto je veľmi dôležité rozvíjať finančnú gramotnosť.ÚPSVaR na tento účel poskytlo svojich terénnych pracovníkov, je ich takmer 260. "Sú to ľudia, ktorí majú priamy kontakt so svojimi klientmi, s ľuďmi, ktorí môžu byť ohrození pri finančných službách. Sú to hlavne poberatelia hmotnej núdze a ich rodiny. Tá skupina, ktorá by mohla byť takouto činnosťou zasiahnutá, je skoro 130.000 ľudí," priblížil Kažimír.Vo štvrtok začala NBS s trénovaním terénnych pracovníkov, ktorí by potom mali informácie šíriť ďalej. Do národnej banky prišlo 24 pracovníkov z regiónov, kde je miera hmotnej núdze najvýraznejšia.vyčíslil generálny riaditeľ ÚPSVaR Marián Valentovič.Vo štvrtok sa tak uskutočnilo prvé školenie a pracovné stretnutie, na ktorom terénni pracovníci ÚPSVaR pripravujú školiace materiály spolu s expertmi NBS. Valentovič dodal, že následne počnúc začiatkom roka by mali prejsť školením všetci ostatní terénni pracovníci, aby čo najskôr, hneď od začiatku budúceho roka, boli schopní poskytovať túto formu poradenstva pre klientov.Valentovič poznamenal, že ÚPSVaR realizuje už od roku 2014 projekt terénnej sociálnej práce, kde pôvodne prijali viac ako 300 terénnych pracovníkov, ktorí v oblasti štátnych sociálnych dávok alebo hmotnej núdze, ale aj v iných oblastiach, pomáhali klientom nie na úrade práce, ale práve v ich prirodzenom prostredí, v ich domácnostiach.ozrejmil.