NAKA v rámci akcie Valentín zadržala Trnku, košického župana podľa Rašiho dobiehajú jeho kauzy

aktualizované 17. februára 11:06



Celkovo zadržali šesť osôb

Machinácie vo verejnom obstarávaní

17.2.2023 (SITA.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahuje od skorých raných hodín na východe Slovenska v rámci akcie Valentín, zameranej na ekonomickú trestnú činnosť. Na sociálnej sieti o tom informovala Polícia Slovenskej republiky.Ako informuje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) GP SR na sociálnej sieti, doposiaľ bolo vo veci vznesené obvinenie piatim osobám, a to pre pokračovací zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaný formou spolupáchateľstva.Celkovo bolo zadržaných šesť osôb a aktuálne sú realizované domové a iné prehliadky. „V súčasnosti sú vykonávané nevyhnutné procesné úkony a bližšie informácie poskytneme, keď to situácia umožní," uvádza ÚŠP. Podľa informácií, ktoré priniesol portál Aktuality.sk je medzi zadržanými aj Rastislav Trnka , predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Nezaradený poslanec parlamentu Richard Raši Hlas-SD ) v súvislosti so zadržaním Trnku uviedol, že po mesiacoch klamstiev a zľahčovania počas kampane sa ukázalo, že košického župana jeho kauzy dobiehajú.„Machinácie vo verejnom obstarávaní pri predraženom nákupe teplomerov, tatroviek, netransparentné obstarávania opráv ciest, či účelové nákupy pozemkov, ktoré župa predtým predala, nemohli zostať bez povšimnutia polície," uviedol Raši.Dodal, že je mu ľúto, že sa Trnkovi pre netransparentnú kampaň pri župných voľbách opäť podarilo oklamať obyvateľov košického kraja a že ho opäť zvolili do funkcie.