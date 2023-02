Fico by rád dal na kandidátku Smeru aj Gašpara a špeciálnu prokuratúru nechce zrušiť, ak odíde Lipšic

S Pellegrinim sa vždy nezhodne

17.2.2023 (SITA.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) neplánuje zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry , ak sa po predčasných voľbách dostane k moci. Povedal to jej predseda Robert Fico v rozhovore pre denník Štandard . Zároveň však zdôraznil, že by musel zo svojej funkcie odísť špeciálny prokurátor Daniel Lipšic „a spolu s ním sudcovia ako Kliment.“ Fico hovorí, že nechce revanš, lebo ten je mimoriadne nebezpečný.„Keby sme boli pri moci, bude potrebné zmeniť právnu úpravu, aby ľudia ako Lipšic, ktorý nesplnil podmienky na bezpečnostné previerky, nemohli vykonávať svoj úrad. Či ho niekto bude alebo nebude stíhať, nech riešia orgány činné v trestnom konaní, ja určite nebudem dávať pokyny, ako ich dáva Matovič Mikulcovi a ďalším,“ povedal. Dodal, že všetky trestné stíhania, ktoré mali podať, aj podali.„Nikto nemá záujem meniť štruktúru Špecializovaného trestného súdu a prokuratúry,“ zdôraznil. Niektorí ľudia však budú musieť politicky odísť.Fico hovorí, že nie je naivný a aj keď vyhrajú voľby, je len polovičná šanca, že budú súčasťou vlády. Jediným predpokladom zodpovednej a stabilnej štruktúry je podľa neho koalícia Smeru-SD, Hlasu-SD a tretej strany. Ak sa to nestane, „pri moci ostanú ľudia ako Heger a nejako to polepia.“ Pripúšťa, že so šéfom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim majú rozdielne názory na viaceré témy.„Trebárs považuje za extrémne, ak niekto povie, že netreba posielať zbrane na Ukrajinu. Máme rozdielne názory v otázke bezpečnostnej dohody s USA, ktorú síce kritizoval, ale teraz tvrdí, že nepotrebuje rekonštrukciu,“ uviedol Fico.On sám zastáva názor, že zmluvu s USA treba nanovo negociovať, pretože je pre Slovensko nevýhodná. Ak by bol Smer-SD vo vláde, pristúpil by k zastaveniu dodávok akýchkoľvek zbraní cez naše územie. Pellegrini sa podľa Fica bojí, že blízka spolupráca so Smerom-SD by mohla viesť k jeho budúcemu politickému prepadu, pretože takýto osud postihol aj bývalých koaličných partnerov Smeru-SD Most-Híd Na margo hnutia Republika povedal, že ich považuje za takú istú stranu ako ktorúkoľvek inú a „určite je čistejšia než OĽaNO.“ Má výhrady k niektorým ich názorom, no ak sa Republika podpíše pod programové vyhlásenie, ktoré bude obsahovať tri základné piliere dôležité pre Smer-SD, nemá problém s tým, aby bola súčasťou vládnej koalície.Ide v prvom rade o návrat k štandardu sociálneho štátu, teda tempo rastu minimálnej mzdy, dôchodku, valorizácia platov.„Potom protifašistická orientácia, lebo nikdy nebudeme súhlasiť s niekým, kto by chcel zrušiť SNP ako štátny sviatok a mám problém aj s bláznami, ktorí chcú zo Slavína zložiť hviezdu. Do tretice je to zahraničnopolitická orientácia Slovenska, ktorá bola presne daná. Ako by som mohol ísť do vlády s niekým, kto chce vystúpiť z Európskej únie alebo NATO ?“ hovorí Fico.Šéf Smeru-SD by rád videl na kandidátke strany bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara . Ako povedal, mali jeden rozhovor a veľmi úzko spolupracujú. Ak bude Gašpar chcieť, dá ho na kandidátku na zvoliteľné miesto. Na otázku, či mu neprekáža, že je obvinený a stíhaný za to, že ako policajný prezident slúžil bödörovcom, Fico odpovedal, že podľa neho profesionálne vykonával svoju funkciu.„Každý jeden človek je pod ochranou prezumpcie neviny a má právo zúčastňovať sa na verejnom živote. Nebudem krágľovať ľudí, nie som Peter Pellegrini, za svojich ľudí sa postavím,“ vyhlásil. Odmieta, že by za jeho čias fungovala vláda ako organizovaná zločinecká skupina a systém „našich ľudí“.„Veľmi dobre viem, ako fungovala vláda, ktorej som bol predsedom. Môj systém bol založený na veľmi širokom dialógu, stretával som sa s podnikateľmi od Oszkára Világiho cez Fila po Sotáka vrátane Juraja Širokého, ktorý bol vtedy šéfom Slovenského hokejového zväzu, takže bolo asi prirodzené stretnúť sa s ním. Ak staviate bratislavský štadión, je normálne stretávať sa s Ivanom Kmotríkom,“ reagoval Fico.K vojne na Ukrajine Fico povedal, že je to svinstvo a hrubé porušenie medzinárodného práva, ale každá vojna má nejaké príčiny.„Nesmieme zabudnúť na rok 2014. Opakujem ale: ruská odpoveď nemala byť vyhlásenie vojny. V tom mám jasno a budem stále hovoriť, že Krym bol anektovaný v rozpore s medzinárodným právom,“ zdôraznil.Vojna sa podľa neho skončí tým, že si kompetentní sadnú za rokovací stôl, Rusom nevezmú Donbas a ani Krym. Rusi budú musieť dostať bezpečnostné záruky v regióne, kde sa nachádzajú a Ukrajina dostane záruky, že nikto nebude špekulovať ohľadom jej územnej celistvosti.Fico nepodporuje členstvo Ukrajiny v NATO. Podporuje však jej členstvo v Európskej únii, no nie tak, ako si to predstavuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , teda do dvoch rokov. Ako dodal, je to dlhý a náročný proces.