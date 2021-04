NAKA vypočúva exprezidenta finančnej správy Imreczeho, obvinený je zo zmanipulovaných štátnych nákupov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2021 (Webnoviny.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala v stredu ráno v rámci vyšetrovania kauzy Očistec výsluch bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho . Informuje o tom portál televízie Joj noviny.sk . Ten pripomína, že František Imrecze je od začiatku februára tohto roku vo výkone väzby pre prípad známy ako Mýtnik a tiež je obvinený v prípade Očistec.František Imrecze v stredu podľa portálu vypovedá prvýkrát od vznesenia obvinenia vyšetrovateľom NAKA pre údajne rozsiahle manipulatívne štátne nákupy informačných technológií za viac ako 42 miliónov eur.„Bývalý šéf finančnej správy František Imrecze mal údajne so svojimi komplicmi manipulovať nákupy softvérov pre eKasu alebo kontrolných známok, systémy známe ako Alladin. Tie mal nakupovať po dohode s bratislavským podnikateľom Michalom Suchobom," píše portál.Obvinený však podľa portálu do dnešného dňa popiera, že by išlo o vopred dohodnuté a „ušité na mieru" štátne zákazky pre konkrétneho podnikateľa Michala Suchobu a jeho spoločnosť Allexis s.r.o. „František Imrecze je stíhaný so spolukomplicom Michalom Suchobom aj s bratmi Brhelovcami, ktorí sú tiež vo výkone väzby," doplnil portál. Dodal, že proti Františkovi Imreczemu vypovedá jeho bývalý podriadený Daniel Čech , ktorý je stíhaný v kauze Judáš