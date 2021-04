Pri akomkoľvek uvoľňovaní budú mať prednosť školy, povedal minister školstva Branislav Gröhling po rokovaní vlády.

Aj on hovorí o termíne 19. apríla, kedy má Slovensko prejsť do bordovej fázy. Viac podrobností by chcel oznámiť vo štvrtok alebo v piatok.

Tvrdí, že školy by sa mohli od 19. apríla prepnúť do regionálneho semaforu. To by znamenalo, že v lepších regiónoch by mohli otvoriť aj celý druhý stupeň základných škôl. V tých horších by sa otvárali 9. ročníky základných škôl.

Minister školstva tiež naznačil, že už od budúceho týždňa by sa mohli uvoľniť pravidlá aspoň pre prvý stupeň základných škôl. Dnes môžu do školy chodiť prednostne len deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.