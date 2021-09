NAKA vypočúvala podnikateľa Suchobu ku kauze Medusa, údajne mal prať špinavé peniaze cez svoju spoločnosť

O transfer sa zaujímal aj Kočner

Peter Brhel mať údajne brať podiely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v stredu opätovne vypočuli obvineného bratislavského podnikateľa Michala Suchobu . Ako informuje portál televízie Joj noviny.sk , konkrétne malo ísť o výsluch k údajnému praniu špinavých peňazí v prípade Medusa.Podľa portálu ide v tomto prípade o podozrenia, že Michal Suchoba cez svoju spoločnosť a ďalšie presúval miliónové transakcie cez zahraničie tak, aby nakoniec peniaze opäť skončili na jeho slovenských účtoch.Prípad vyšetrovania podozrivých presunov označený ako Medusa má podľa portálu noviny.sk súvisieť so známou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje sieť reštaurácií a barov. O transfer miliónových prevodov Michala Suchobu sa podľa portálu zaujímal aj dnes už odsúdený Marian Kočner a tiež nitriansky veľkopodnikateľ Norbert Bödör „Marian Kočner sa mal dozvedieť, že sa Michal Suchoba dostáva cez predaj IT systémov pre finančnú správu k miliónovým sumám. Zmanipulované štátne nákupy softvérov pre Finančnú správu SR realizoval Michal Suchoba po dohode s vtedajším prezidentom finančnej správy Františkom Imreczem ," napísal portál. Doplnil, že Marian Kočner mal údajne v pláne profitovať z podozrivých transferov vplývaním na Františka Imreczeho.Na polícii v stredu tiež vypovedal brat podnikateľa Jozefa Brhela Peter, ktorý je obvinený v kauze Mýtnik. „NAKA ho vypočúva zrejme aj k štruktúram preverovaných firiem, cez ktoré štát nakupoval IT technológie finančnou správou. Peter Brhel mal údajne brať podiely aj zo 100-tisícového úplatku za dlhodobý prenájom budovy od prešovského podnikateľa pre potreby finančnej správy," dodal portál.