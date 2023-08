NAKA zadržala Tibora Gašpara aj ďalšieho bývalého vysokopostaveného policajta

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.8.2023 - Bývalého policajného prezidenta Tibora G. zadržali v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti. Vyplýva to zo stanoviska Prezídia Policajného zboru."V skorých ranných hodinách v Nitrianskom kraji zasahovala Národná kriminálna agentúra. Počas akcie s krycím názvom Ezechiel 7 boli zadržané dve obvinené osoby R.S. a T.G., a to v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti," uviedlo policajné prezídium.Vzhľadom k prebiehajúcim zaisťovacím úkonom, vrátane výkonu domovej prehliadky na základe príkazu sudcu pre prípravné konania, nie je podľa polície možné aktuálne poskytnúť žiadne bližšie informácie."Vo veci, v ktorej vykonáva dozor prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, vykonáva v súčasnosti úkony polícia, preto sa k nej nebudeme vyjadrovať," skonštatovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.Obvinený mal byť okrem Tibora G. aj podnikateľ Norbert B. Ako uviedol pre médiá ich advokát Marek Para, podnikateľ zadržaný nebol, keďže je momentálne na dovolenke. Vypovedať by mohol začiatkom budúceho týždňa, termín sa dohaduje. Tibor G. by mal vypovedať ešte v piatok.Para hovorí o účelovom zadržaní a obvinení, "akte pomsty". V prípade nevidí žiadne nové skutočnosti. Polícia sa podľa neho opiera iba o výpoveď spolupracujúceho obvineného.Fico označil zadržanie Tibora G. za prejav zúfalstva a "chrapúnstva" NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). "Na takýto útok proti najsilnejšej opozičnej politickej strane šesť týždňov pred voľbami neexistuje žiadny iný dôvod, len poškodenie Smeru-SD a pomsta Tiborovi G. za jeho usilovné odkrývanie špinavostí NAKA a ÚŠP," napísal Fico na sociálnej sieti. Považuje to za "hrubý nedemokratický zásah" do priebehu volieb. Tibor G. je na deviatom mieste kandidátnej listiny Smeru-SD do parlamentných volieb.