NAKA zadržala známeho advokáta Fila, zatknutie môže súvisieť s prípadom takáčovcov

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala známeho bratislavského advokáta Alexandra Fila. Informáciu priniesol spravodajský portál televízie Joj noviny.sk. Podľa zdrojov televízie súvisí prípad so zločineckou skupinou takáčovci.Aktuálne vykonáva polícia so zadržaným advokátom policajné úkony. Dôvod zadržania zatiaľ známy nie je. „Podľa našich informácií by sa policajti mali zaujímať aj o ďalších advokátov, ktorí by nejakým spôsobom mohli súvisieť s menovanou zločineckou skupinou," dodávajú noviny.sk.