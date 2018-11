NAKA zasahuje pre ekonomickú trestnú činnosť v Bratislavskom kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lenka Krošláková Ilustračná snímka. Foto: TASR Lenka Krošláková

Bratislava 14. novembra (TASR) - Finančná polícia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vykonáva od skorých ranných hodín v Bratislavskom kraji akciu v súvislosti so závažnou ekonomickou trestnou činnosťou. Informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.Zadržaných by podľa jej informácií malo byť desať podozrivých osôb, u ktorých vykonávajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. "Do realizácie bolo nasadených 115 policajtov," dodala Polícia SR.