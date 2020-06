NAKA zasahuje v národnej agentúre pre sieťové služby, vyšetrujú ohrozenie bezpečnosti štátu

aktualizované 9. júna, 15:55





9.6.2020 -V Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) zasahuje Národná kriminálna agentúra. Zásah polície v priestoroch Úradu vlády a v rôznych budovách Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu súvisí podľa vyjadrenia Remišovej úradu s podozreniami z ohrozenia strategickej bezpečnosti a záujmov štátu, ktoré začali počas bývalej vlády a bývalého vedenia úradu.“Verím, že polícia tieto podozrenia vyšetrí a páchatelia budú v prípade dokázania viny potrestaní,” reagovala pre agentúru SITA vicepremiérka Veronika Remišová.Keď podľa jej slov pri nástupe do úradu povedala, že cieľom je skončiť eldorado v informatizácii a vyčistiť informatizáciu od firiem, ktoré dlhodobo parazitovali na štáte, myslela to ako vážny záväzok k občanom."Nebude to ľahký boj, v informatizácii sú obrovské záujmy a štát platí ročne za informatizáciu stovky miliónov eur. Som si vedomá, že stojíme proti silným záujmovým skupinám, ktoré tu dlhodobo mali zaručený zisk od štátu, no budem postupovať razantne a nekompromisne, aj keď očakávam nepríjemnosti pri fungovaní rôznych systémov,” dodala Remišová.Samotná polícia akciu bližšie nekomentuje. "V súčasnej dobe Národná kriminálna agentúra vykonáva nevyhnutné procesné úkony trestného konania, preto nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie," povedal pre agentúru SITA hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.Ako prvý o zásahu informoval portál aktuality.sk . Podľa jeho informácií má polícia zaisťovať servery.