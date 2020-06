Minister Krajčí reagoval na fámu o nedostupnosti liečby pre detských pacientov v NÚDCH

Minister zdravotníctva Marek Krajčí to uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii s tým, že sa šíria informácie o nedostupnosti liečby pre všetkých pacientov v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave.

„Považujem to za strašenie verejnosti. Dokonca za strašenie systémom, že je údajne ohrozená starostlivosť o detského pacienta,“ doplnil minister.

Realizácia pôvodného plánu by zvýšila finančné straty

Ako šéf rezortu zdravotníctva uviedol, neschválenie plánu činnosti NÚDCH v žiadnom prípade neznamenalo obmedzenie liečby detí a nevplývalo na liečebné postupy. Dôvodom tohto neschválenia boli podľa Krajčího plánované navýšenie počtu zamestnancov pri súčasnom poklese výkonov na jedného lekára či udržiavanie veľkého množstva lôžok bez pacientov.

Návrh podľa neho nepočítal ani s využívaním najmodernejších liečebných postupov, ktoré v podstate skracujú dobu hospitalizácie pacientov. „Realizácia tohto plánu by znamenala zvýšenie straty ústavu z doterajších takmer 30 miliónov eur o ďalších 12 a pol milióna eur,“ povedal šéf rezortu.

Ministerstvo preto dalo plán prepracovať a nový v súčasnosti vyhodnocuje.

Magát predstavil tri kľúčové opatrenia

Ako doplnil aktuálny generálny riaditeľ NÚDCH Peter Magát, na rok 2020 bola bývalým vedením ústavu plánovaná strata 12 a pol mil. eur, vlani bola približne 7,9 mil. eur. „Táto strata, keď sme to prerátali, bola o 58 percent väčšia ako rok predtým. Pritom kľúčové faktory, ktoré bývalé vedenie nastavovalo, boli porovnateľné aj s rokom predtým. To nehovorím ešte o 18-miliónovej predpokladanej investícii zo strany ministerstva zdravotníctva do kapitálových výdavkov,“ povedal šéf ústavu.

Magátovou ambíciou je, aby ústav vedel kryť svoje náklady. Dosiahnuť to chce tromi kľúčovými opatreniami, a to zefektívnením poskytovania nočnej práce, združovaním príbuzných odborov a lepším využívaním operačných sál.

Generálny riaditeľ NÚDCH uviedol, že v nemocnici je šesť operačných sál, z ktorých len jedna ide v nepretržitej prevádzke. Zvyšné sú vo výkonoch jednej zmeny. „Chceme to nastaviť tak, aby aspoň tri ďalšie šli na dvojzmennú prevádzku. Tým pádom znížime čakacie lehoty na určité výkony, dostaneme jednodňovú chirurgiu a zlepšíme ekonomiku,“ uzavrel.