NAKA zasahuje v súvislosti s akciou Vata, vo veci nebol nikto obvinený

Preverenie v utajenom režime

Na akciu putovali milióny eur

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) od rána zasahuje v súvislosti s akciou Vata. Podľa informácií televízie TA3 sa aktuálne vykonávajú úkony súvisiace so spoločnosťou REMPO, ktorej názov sa spája s verejnými obstarávaniami na Ministerstve vnútra SR.Advokát konateľa spoločnosti REMPO Ondrej Urban sa pre TA3 vyjadril, že vo veci nebol nikto obvinený. Zdôraznil, že zásah nesmeroval voči spoločnosti REMPO, a to ani voči právnickej, ani voči fyzickej osobe.„Nové vedenie finančnej správy iniciovalo vznik interného tímu sekcie Inšpekcie a vnútornej kontroly s krycím názvom Vata. Jeho cieľom bolo preveriť verejné obstarávania IT zákaziek v utajenom režime. Výsledkom je podanie trestného oznámenia na Úrad špeciálnej prokuratúry v marci tohto roka,“ uviedla ešte v júni hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.Akcia Vata sa týkala jedného z IT projektov, ktorý sa realizoval v utajenom režime a celkovo naň bolo vynaložených 52 miliónov eur s DPH.„Interný tím Sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly na finančnej správe intenzívne pracoval na preverení podozrenia z manipulácie tejto zákazky niekoľko mesiacov. Aktuálne je prípad v rukách orgánov činných v trestnom konaní,“ uzavrela Rybanská.