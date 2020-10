Nakazený Trump sa nechce zúčastniť druhej debaty s Bidenom. Vadí mu, že má byť virtuálna

Trump nechce virtuálnu debatu

Prezident sa nakazil koronavírusom

8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Druhá predvolebná debata medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho demokratickým protikandidátom Joeom Bidenom by mala byť virtuálna.V súvislosti s ochorením prezidenta na COVID-19 to oznámila komisia, ktorá dozerá na americké predvolebné debaty. Trump však už medzičasom tento návrh odmietol.V rozhovore pre Fox Business povedal, že ak bude debata virtuálna, nezúčastní sa na nej. Tento plán je podľa jeho slov pre jeho kampaň neprijateľný. Moderátorov zároveň obvinil, že sa pokúšajú chrániť jeho rivala.Dvojica sa mala podľa plánu stretnúť budúci týždeň v Miami, no "v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých zúčastnených" sa kandidáti "zúčastnia zo samostatných vzdialených lokalít", rozhodla komisia.Trumpovi diagnostikovali koronavírus minulý týždeň, len dva dni po prvej debate s Bidenom. Medzičasom sa vyjadril, že sa teší na debatu v Miami. Biden však konštatoval, že debata by sa nemala konať, kým je prezident pozitívny na koronavírus.Bývalý viceprezident novinárom v Pensylvánii povedal, že sa teší na možnosť debatovať s Trumpom, no budú musieť "dodržiavať veľmi prísne pokyny".