V kultúre sa podľa Kollára musí vyriešiť viac vecí, potvrdil tiež vytvorenie registra umelcov

8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že ak má niekto nedoplatok, nemal by to byť dôvod na neposkytnutie pomoci v čase koronakrízy. Ako uviedol na dnešnej tlačovej konferencii, pri situácii v kultúre sa musí vyriešiť viac vecí súčasne, nie len ochrana ľudí bez príjmu pred exekútormi, ale aj napríklad poriadok s preddavkami.Potvrdil, že sa bude vytvárať register, aby sa vedelo kto všetko spadá do kultúrnej obce a komu sa má pomôcť. Na tlačovom brífingu sa zúčastnil aj Tibor Zelenay z Asociácie hudobných klubov Slovenska a Lumír Mati z Hudobnej únie Slovenska.Zástupcovia slovenskej kultúrnej obce a kreatívneho priemyslu pripravujú na 14. októbra podujatie Spolu za kultúru. Pokojná manifestácia by sa mala začať na bratislavskom Námestí SNP, pričom nasledovať budú ďalšie akcie po celom Slovensku.Zelenay na tlačovej konferencii na otázku, či sa aj po stretnutí a ubezpečení Kollárom podujatie bude konať odpovedal, že akcia nie je politická a nie je namierená na niekoho ale je za niečo.„Preto sme to nazvali manifestáciou, nie demonštráciou alebo protestom. My chceme na tej manifestácii verejnosti nielen vláde Slovenskej republiky ukázať, čo je to kreatívny priemysel a aký má rozsah,“ povedal. Milanová v stredu 7. októbra na rokovaní vlády uviedla, že Ministerstvo kultúry SR vytvorí dotazník, pomocou ktorého chce získať presnejšie údaje o počte ľudí pracujúcich v umelecko-kreatívnom priemysle. Avizovaný dotazník vznikne v spolupráci so zástupcami kultúrnych sektorov. Na základe získaných dát chce následne rozdávať dotácie.Vládny kabinet totiž tento týždeň schválil dotačný zákon, ktorý ak podporí aj parlament, by mal byť kľúčom na riešenie situácie v kultúre. Podľa nového plánu by mala byť finančná pomoc poskytnutá aj nezriaďovanej kultúre a jednotlivcom.