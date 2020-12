Nakaziť sa koronavírusom môžete iba u jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľ musí nakazenie potvrdiť

Nie je možné sa nakaziť u viacerých zamestnávateľov

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnancom nakazeným koronavírusom, ktorí majú viac pracovných pomerov, možno úrazový príplatok priznať len z jedného úrazového poistenia. V tlačovej správe na to upozorňuje Sociálna poisťovňa Poškodený zamestnanec má nárok na úrazový príplatok pre ochorenie COVID-19 iba z úrazového poistenia toho zamestnávateľa, u ktorého ochorel.Zamestnávateľ pritom musí potvrdiť, že zamestnancovi ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností."Prakticky ani technicky nie je možné, aby poškodený ochorel na COVID-19 súčasne u viacerých zamestnávateľov v tom istom čase a bolo to potvrdené testom z toho istého dňa," upozornila poisťovňa.Nárok na úrazový príplatok nemôže poškodenému vzniknúť súčasne z viacerých úrazových poistení zamestnávateľov. Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje na to, že túto dávku nie je možné priznať samostatne zárobkovo činnej osobe, pretože táto skupina poistencov neplatí poistné na úrazové poistenie.