Nákladná loď sa pri pobreží Japonska zlomila na dve časti, do mora uniká palivo (video)

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vo vodách pri severnom pobreží Japonska sa zlomila nákladná loď a do mora z nej uniká palivo. Informovala o tom japonská pobrežná stráž.Crimson Polaris prevážajúca drevenú štiepku sa zlomila na dve časti vo štvrtok ráno po tom, ako v stredu narazila na plytčinu pri plavbe do prístavu Hačinohe. Z plytčiny sa jej podarilo vyslobodiť, no vznikla na nej prasklina, ktorá sa rozširovala a napokon spôsobila jej rozlomenie. Trup zlomenej lode sa nachádza zhruba štyri kilometre od pobrežia, informoval japonský prevádzkovateľ lode NYK Line.Úrady sa snažia dostať ropnú škvrnu pod kontrolu. Koľko paliva uniklo, je predmetom vyšetrovania, uvádza sa vo vyhlásení spomenutej spoločnosti.Na palube lode, ktorá je registrovaná v Paname, bola 21-členná posádka. Spoločnosť NYK Line informovala, že ich všetkých zachránila pobrežná stráž.