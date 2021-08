Taliban dobyl tretie najväčšie mesto v Afganistane a hrozí, že sa o pár mesiacov zmocní celej krajiny

Taliban by mohol ovládnuť celú krajinu

Tisíce ľudí opustili svoje domovy

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Militantné hnutie Taliban sa zmocnilo tretieho najväčšieho mesta v Afganistane - Herátu. Dobytie strategického hlavného mesta rovnomennej provincie je zatiaľ najväčším úspechom Talibanu v jeho týždeň dlhej ofenzíve, počas ktorej sa mu podarilo dostať pod kontrolu 11 z 34 provinčných hlavných miest.Militanti obsadili napríklad aj Ghazní, čím odrezali diaľničné spojenie medzi afganskou metropolou Kábul s provinciami na juhu.Samotný Kábul postup Talibanu zatiaľ priamo neohrozuje. Ofenzíva však posilňuje Taliban, ktorý už má podľa odhadov pod kontrolou zhruba dve tretiny Afganistanu.Najnovší posudok spravodajskej služby americkej armády naznačuje, že by sa Kábul mohol dostať pod nátlak povstalcov v priebehu 30 dní a ak sa situácia bude vyvíjať podľa terajšieho trendu, do pár mesiacov by mohlo hnutie mať pod kontrolou celú krajinu. Vládne sily budú zrejme v nasledujúcich dňoch nútené sa stiahnuť na obranu hlavného aj ďalších pár miest.Tisíce ľudí utiekli zo svojich domovov z obavy, že Taliban opäť zavedie brutálnu, represívnu vládu.Mierové rozhovory v Katare zostávajú pozastavené, diplomati sa však stretávali počas celého dňa. Násilie v Afganistane sa vystupňovalo po tom, čo sa americké a ďalšie medzinárodné sily začali po 20 rokoch sťahovať z krajiny.