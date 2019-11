Nákup darčekov by sa nemal odkladať na poslednú chvíľu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 25. novembra (TASR) - Vianočná nákupná sezóna odštartovala a množstvo on-line nákupov bude do Vianoc už iba rásť. Tradičný vianočný ošiaľ bude kulminovať 29. novembra, teda v deň, na ktorý tento rok vychádza Black Friday. Spoločnosť DPD odhaduje, že v predvianočných týždňoch stúpne počet prepravených balíkov o 60 %. Odkladať vianočné nákupy na poslednú chvíľu sa však nemusí oplatiť.Predvianočné týždne sú pre obchodníkov najsilnejším obdobím roka. Rastu objednávok o desiatky percent pritom čelia aj internetové obchody. Podľa prieskumu kuriérskej spoločnosti DPD E-shopper barometer 2018, robia Slováci takmer každý desiaty nákup na internete (9,4 %). Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti DPD Petra Pavuka by však tento rok mali ľudia myslieť na vianočné nákupy o niečo skôr. "odporúča Pavuk.Najmä pri objednávkach z menších e-shopov je dobre myslieť na časovú rezervu. Pri objednávkach zo zahraničných internetových obchodov však môže byť čas dodania dlhší. Z krajín mimo EÚ môže balík cestovať k zákazníkovi 4 až 11 dní. Ak sa objednáva napríklad z USA alebo Číny, musí sa počítať tiež so zdržaním spôsobeným colným konaním.DPD odhaduje, že počas predvianočných týždňov sa počet prepravených zásielok zvýši takmer o 60 % oproti zvyšku roka.