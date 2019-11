Správa Medzinárodného mierového výboru

Foto: NEF Hospodársky klub Foto: NEF Hospodársky klub

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. novembra (OTS) - Medzinárodný mierový výbor, založený 8. mája 2015, oznamuje, že svoje tohtoročné aktivity ukončí slávnostným zhromaždením 12. decembra 2019 v Pálffyho paláci v Bratislave.Na tomto zhromaždení členovia Medzinárodného mierového výboru hostia zo SR a zo zahraničia - diplomati budú hovoriť o tom, ako vnímajú podmienky života a bezpečnosť našej civilizácie. Vzácnym hosťom zhromaždenia bude amb. Kenneth M. Quinn, prezident World Food Prize Foundation zo Spojených štátov. Zúčastní sa prezentácie názorov na podporu mierového života a kvalitatívne lepších vzťahov vo svete.Medzinárodný mierový výbor v tajnom hlasovaním tridsiatich z tridsaťtri členov vo výročný deň hirošimskej tragédie väčšinou rozhodol udeliť „Mierovú cenu zo Slovenska 2015“ za rok 2019 World Food Prize Foundation a jej prezidentovi amb. K. M. Quinnovi „Za rozvoj vízie jej zakladateľa dr. Normana E. Borlauga výnimočnými podnetmi na zlepšovanie kvality, množstva a dostupnosti potravín v celosvetovom meradle“.Medzinárodný mierový výbor, ktorý vznikol na pôde 26-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, pokračuje udelením v poradí štrnástej „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ vo vyjadrovaní najsilnejšej ľudskej pocty a vďaky za prácu pre mier a zlepšovanie podmienok pre život našej civilizácie. Od svojho vzniku v roku 1993 to vyjadroval aj udeľovaním prestížnej výročnej ceny Zlatý biatec.K takým americkým osobnostiam so Zlatým biatcom ako politológ John Naisbitt, prof. Jeffrey Sachs, veľvyslanec USA v SR Ralph Johnson a s „Mierovou cenou zo Slovenska 2015“ in memoriam 35. U.S. prezident a mierotvorca John F. Kennedy sa pričleňuje svojími pre ľudstvo jedinečnými a prospešnými činmi, ako aj podporou vzácneho bádateľstva World Food Prize Foundation a jej prezident amb. K. M. Quinn.Blahoželanie prináleží aj ostatným siedmim nominovaným : M. Yunusovi z Bangladéša, spevákovi J. Nohavicovi z Českej republiky, K. Schwabovi, prezidentovi WEF, speváčke H. Fischerovej z NSR, nemeckej političke A. Kramp-Karrenbauerovej, francúzskemu ekonómovi T. Pikettymu a prezidentovi RF V. V. Putinovi, nominovanému dvoma hlasujúcimi členmi Medzinárodného mierového výboru.„Za spájanie múdrych a činorodých ľudí v záujme mieru a civilizačného pokroku, ako aj za prínos k priateľským vzťahom Slovenska a Spojených štátov“ si prevezme Zlatý biatec, celkove dvestošesťdesiatyôsmy od 1993. roka a s 201. certifikátom pre slovenskú osobnosť a organizáciú bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a v súčasnosti občiansky aktivita a politický analytik Pavol Demeš.Zakladajúci člen a predstaviteľ združeniaa jeho Medzinárodného mierového výboruna slávnostné 125. zhromaždeniea celkove 276. podujatie od 1993. roka,ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra 2019 od 10.30 hv Pálffyho paláci na Zámockej ul. 47 v BratislaveR. S. V. P.Do 5. decembra 2019na e-mail: pkasalovsky@hospodarskyklub.skViac informácií nájdete na: www.hospodarskyklub.sk UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.