Piatok 31.10.2025
Meniny má Aurélia
Denník - Správy
31. októbra 2025
Nakúpite aj počas sviatkov: Od novembra už obchody nemusia zatvárať
Ďalšia zmena, ktorá začína platiť od 1. novembra, sa týka pracovného pokoja počas štátnych sviatkov.
Od soboty 1. novembra budú môcť obchody fungovať počas väčšiny sviatkov v roku. Zmenu prináša zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií a ktorého prvé opatrenia začínajú platiť práve 1. novembra.
Po novom sa už bude ustanovenie Zákonníka práce, na základe ktorého až na výnimky nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác, vzťahovať iba na 1. januára, Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12. hodine, 25. a 26. decembra.
Ďalšia zmena, ktorá začína platiť od 1. novembra, sa týka pracovného pokoja počas štátnych sviatkov. K tým sviatkom, ktoré už v súčasnosti nie sú dňom pracovného pokoja, pribudne natrvalo 17. november a dočasne v budúcom roku aj 8. máj a 15. september.
Okrem toho dochádza od novembra aj k úprave zákona o cestovných náhradách. Po novom bude možné ustanoviť osobitné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pre niektoré skupiny zamestnancov a pre niektoré krajiny alebo skupiny krajín, ktoré sú vyššie ako základné sadzby stravného, a to na základe posúdenia osobitných objektívnych potrieb príslušného odvetvia hospodárstva Slovenskej republiky.
