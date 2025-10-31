Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

31. októbra 2025

Nakúpite aj počas sviatkov: Od novembra už obchody nemusia zatvárať



Ďalšia zmena, ktorá začína platiť od 1. novembra, sa týka pracovného pokoja počas štátnych sviatkov.



Nakúpite aj počas sviatkov: Od novembra už obchody nemusia zatvárať

Od soboty 1. novembra budú môcť obchody fungovať počas väčšiny sviatkov v roku. Zmenu prináša zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií a ktorého prvé opatrenia začínajú platiť práve 1. novembra.


Po novom sa už bude ustanovenie Zákonníka práce, na základe ktorého až na výnimky nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác, vzťahovať iba na 1. januára, Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12. hodine, 25. a 26. decembra.

Ďalšia zmena, ktorá začína platiť od 1. novembra, sa týka pracovného pokoja počas štátnych sviatkov. K tým sviatkom, ktoré už v súčasnosti nie sú dňom pracovného pokoja, pribudne natrvalo 17. november a dočasne v budúcom roku aj 8. máj a 15. september.

Okrem toho dochádza od novembra aj k úprave zákona o cestovných náhradách. Po novom bude možné ustanoviť osobitné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pre niektoré skupiny zamestnancov a pre niektoré krajiny alebo skupiny krajín, ktoré sú vyššie ako základné sadzby stravného, a to na základe posúdenia osobitných objektívnych potrieb príslušného odvetvia hospodárstva Slovenskej republiky.

