Piatok 31.10.2025
Úvodná strana
Union medzi najlepšími! V ankete Zlatá minca 2025 získal tri ocenenia aj titul Objav roka
Tagy: Anketa Objav roka PR Zlatá minca
Poisťovne pod značkou Union zaznamenali výrazný úspech v ankete Zlatá minca 2025, ktorá každoročne oceňuje najkvalitnejšie finančné produkty na Slovensku. Union si odniesol ...
31.10.2025 (SITA.sk) - Poisťovne pod značkou Union zaznamenali výrazný úspech v ankete Zlatá minca 2025, ktorá každoročne oceňuje najkvalitnejšie finančné produkty na Slovensku.
Union si odniesol tri druhé miesta a špeciálne ocenenie Objav roka 2025.
Union bodoval v kategóriách, ktoré sú pre poisťovňu dlhodobo kľúčové – zdravie a prevencia a tiež cestovanie. V ankete hlasovalo 210 členov odbornej poroty z radov finančných expertov, novinárov a zástupcov akademickej obce, pričom výsledky boli notársky overené. "Naše produkty vyvíjame podľa potrieb klientov a sú postavené na zrozumiteľnosti, férovosti a praktickej hodnote. To, že si odborná verejnosť všimla práve tieto kvality, vnímame ako potvrdenie, že ideme správnym smerom," uviedol generálny riaditeľ Unionu Michal Špaňár.
"Sme radi, že odborníci ocenili nielen kvalitu našich produktov, ale aj to, že sa snažíme inovácie pretaviť do konkrétneho úžitku pre ľudí. Ocenenie Objav roka pre cestovné poistenie v mobilnej aplikácii je dôkazom, že digitalizácia má zmysel vtedy, keď zjednodušuje život klientom," hovorí Jozef Koma, člen predstavenstva Unionu.
Anketa Zlatá minca hodnotí finančné produkty pôsobiace na slovenskom trhu od roku 2005. Podľa Komu má táto súťaž aj širší význam: "Zvyšuje povedomie o kvalite finančných produktov na trhu a motivuje poisťovne zlepšovať sa. Sme radi, že Union patrí medzi značky, ktoré odborníci dlhodobo oceňujú za spoľahlivosť a inovácie." Úspech v ankete zároveň potvrdzuje pozíciu Unionu ako jednej z najdynamickejších poisťovacích skupín na slovenskom trhu, ktorá kombinuje slovenské know-how s holandskými štandardmi materskej skupiny Achmea.
Union poisťovňa ako prvá poisťovňa na Slovensku priniesla možnosť poistiť sa pre prípad onkologickej choroby. V roku 2024 došlo k úprave a vylepšeniam tohto produktu. Počas liečby aj rekonvalescencie v dôsledku takéhoto ochorenia je tak možné finančne zabezpečiť seba aj svoju rodinu.
Ďalšie výhody a služby:
Bližšie informácie nájdete na: Poistenie onkologických chorôb online | Union.sk
Novú produktovú radu cestovného poistenia s názvom "UniTravel" rozšíril Union v roku 2025 o UniTravel krátkodobé cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov v zahraničí.
Krátkodobé cestovné poistenie patrí medzi najobľúbenejšie produkty našich klientov a spolu s jeho novou verziou ponúkame klientom viacero noviniek a ďalších výhod:
Viac informácií nájdete na: https://www.union.sk/kratkodobe-cestovne-poistenie/
Union zdravotná poisťovňa rozšírila v roku 2025 svoju ponuku benefitov o nové služby a produkty, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zvýšenie komfortu poistencov všetkých vekových skupín.
Vyhľadávanie lekárov – Osobná asistencia
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Union medzi najlepšími! V ankete Zlatá minca 2025 získal tri ocenenia aj titul Objav roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Union si odniesol tri druhé miesta a špeciálne ocenenie Objav roka 2025.
Union bodoval v kategóriách, ktoré sú pre poisťovňu dlhodobo kľúčové – zdravie a prevencia a tiež cestovanie. V ankete hlasovalo 210 členov odbornej poroty z radov finančných expertov, novinárov a zástupcov akademickej obce, pričom výsledky boli notársky overené. "Naše produkty vyvíjame podľa potrieb klientov a sú postavené na zrozumiteľnosti, férovosti a praktickej hodnote. To, že si odborná verejnosť všimla práve tieto kvality, vnímame ako potvrdenie, že ideme správnym smerom," uviedol generálny riaditeľ Unionu Michal Špaňár.
2. miesto
- Poistenie úrazu alebo choroby - UniPrevent poistenie onkologických chorôb. Ide o poistenie onkologických ochorení, ktoré prináša klientom finančnú istotu v jednej z najnáročnejších životných situácií.
- Cestovné poistenie - UniTravel Krátkodobé cestovné poistenie
- Zdravotné poistenie - Union Zdravotná Poisťovňa – Novinky v zdravotnom poistení, ktoré prináša klientom zdravotnej poisťovne širší prístup k prevencii, digitálnym službám a zdravotným benefitom.
- Plus OBJAV roka 2025 - UniTravel krátkodobé cestovné poistenie v mobilnej aplikácii Unionu
"Sme radi, že odborníci ocenili nielen kvalitu našich produktov, ale aj to, že sa snažíme inovácie pretaviť do konkrétneho úžitku pre ľudí. Ocenenie Objav roka pre cestovné poistenie v mobilnej aplikácii je dôkazom, že digitalizácia má zmysel vtedy, keď zjednodušuje život klientom," hovorí Jozef Koma, člen predstavenstva Unionu.
Anketa Zlatá minca hodnotí finančné produkty pôsobiace na slovenskom trhu od roku 2005. Podľa Komu má táto súťaž aj širší význam: "Zvyšuje povedomie o kvalite finančných produktov na trhu a motivuje poisťovne zlepšovať sa. Sme radi, že Union patrí medzi značky, ktoré odborníci dlhodobo oceňujú za spoľahlivosť a inovácie." Úspech v ankete zároveň potvrdzuje pozíciu Unionu ako jednej z najdynamickejších poisťovacích skupín na slovenskom trhu, ktorá kombinuje slovenské know-how s holandskými štandardmi materskej skupiny Achmea.
UniPrevent poistenie onkologických chorôb
Union poisťovňa ako prvá poisťovňa na Slovensku priniesla možnosť poistiť sa pre prípad onkologickej choroby. V roku 2024 došlo k úprave a vylepšeniam tohto produktu. Počas liečby aj rekonvalescencie v dôsledku takéhoto ochorenia je tak možné finančne zabezpečiť seba aj svoju rodinu.
- Poistenie pomáha zvládnuť nepriaznivé finančné následky spojené s dlhodobou liečbou, či stratou zamestnania tak, aby klient nemal popri zvládaní liečby ďalšie starosti.
- Poistenie umožní overiť si správnosť stanovenej diagnózy a navrhnutej liečby u renomovaných špecialistov v zahraničí.
- Finančné prostriedky v podobe poistného plnenia vypláca Union poisťovňa postupne podľa toho, v ktorej fáze liečby sa klient nachádza, pričom je možné ich využiť na čokoľvek potrebné.
- Klient navyše získava možnosť zadarmo pripoistiť všetky svoje deti vo veku do 18 rokov.
- Veľmi rýchle a jednoduché uzavretie aj cez web Unionu na adrese: union.sk/poistenie-rakoviny-online/#/zakladne-informacie.
Ďalšie výhody a služby:
- možnosť výberu z troch balíkov od balíku BASIC, ktorý kryje najčastejšie vybrané zhubné nádory, cez balík PLUS, ktorý kryje všetky zhubné nádory až po najkomplexnejší balík EXTRA, ktorý kryje všetky zhubné a vybrané nezhubné a neinvazívne nádory
- možnosť výberu poistných súm od 10 000 € do 70 000 €
- uzavretie poistenia bez zdravotnej dokumentácie a dokladu o príjme
- možnosť dopoistiť dieťa do 18 rokov do existujúceho poistenia rodiča, možnosť dieťa dopoistiť do zmlúv oboch rodičov zdarma
- zľava 20% pre klientov Union zdravotnej poisťovne, resp. v prípade podanej prihlášky do Union zdravotnej poisťovne
Bližšie informácie nájdete na: Poistenie onkologických chorôb online | Union.sk
UniTravel Krátkodobé cestovné poistenie
Novú produktovú radu cestovného poistenia s názvom "UniTravel" rozšíril Union v roku 2025 o UniTravel krátkodobé cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov v zahraničí.
Krátkodobé cestovné poistenie patrí medzi najobľúbenejšie produkty našich klientov a spolu s jeho novou verziou ponúkame klientom viacero noviniek a ďalších výhod:
- poistenie do ktorejkoľvek krajiny sveta a aj pre pobyty na Slovensku
- ponuka vytvorená na mieru na základe klientom zadaných vstupných informácií (cieľová krajina, účel pobytu, spôsob dopravy)
- krytie liečebných nákladov v zahraničí vrátane terorizmu a akútnych stavov chronických a existujúcich ochorení až do výšky skutočne vzniknutých nákladov
- neobmedzená asistenčná služba
- úplná kombinovateľnosť ponúkaných rizík podľa požiadaviek a potrieb klienta
- možnosť výberu výšky poistnej sumy pre vybrané poistenia
- inovované obľúbené poistenia – poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo, poistenie mimoriadnej situácie (SOS), poistenie cestovných dokladov a ďalšie
- nové unikátne poistenia – poistenie liečebných nákladov EXTRA pre krytie aj v rizikových krajinách, poistenie nevydarenej dovolenky, poistenie bezstarostného požičania a ďalšie
- poistenie pre akúkoľvek pracovnú a športovú činnosť vrátane extrémneho a profesionálneho športu
- možnosť dojednať aj v mobilnej aplikácii Unionu, ktorú využívajú naši poistenci zdravotnej poisťovne
Viac informácií nájdete na: https://www.union.sk/kratkodobe-cestovne-poistenie/
Kategória: Zdravotné poistenie
Union Zdravotná Poisťovňa – Novinky v zdravotnom poistení
Union zdravotná poisťovňa rozšírila v roku 2025 svoju ponuku benefitov o nové služby a produkty, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zvýšenie komfortu poistencov všetkých vekových skupín.
Baby Box – Starostlivosť od prvého dňa
- Štartovací balíček pre novorodencov a ich rodičov úplne zadarmo
- Obsahuje plienky, detskú kozmetiku a vitamíny, pracie prostriedky pre deti a knižku Ako neprísť o dieťa od záchranára doc. Viliama Dobiáša dokopy v hodnote viac ako 100 euro
Doplatky za lieky – pre všetkých
- Od 1.1.2026 Union ZP preplatí doplatky za lieky a dietetické potraviny až do výšky 300 € pre všetkých dospelých
- Benefit je dostupný aj pre deti bez limitne
- Podmienky: aktivácia cez mobilnú aplikáciu alebo online pobočku, absolvovanie preventívnych prehliadok u všeobecného lekára, zubára, gynekológa/urológa
Dentálna hygiena – Prevencia bez obmedzení
- 2×30 € ročne pre dospelých na dentálnu hygienu u zmluvného lekára
- 5×30 € ročne pre deti na ošetrenie, strojček či pečatenie zubov
- Zľavy na elektrické zubné kefky s technológiou iO a náhradné hlavice
- Príspevky až do výšky 80 % z úhrady pre nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Prevencia civilizačných ochorení
- Vyšetrenia CRP, celkového cholesterolu u všeobecného lekára
- BRCAscreen test, na odhalenie predispozície rakoviny prsníka, v hodnote 145 eur zadarmo.
- Hypertenzia pod palcom – sledovanie a manažment krvného tlaku cez aplikáciu Preventívna prehliadka u urológa od 40 rokov každé 2 roky vrátane vyšetrenia p2PSA bez výmenného lístka
- Podpora zdravia detí – skríning obezity, dyslipidémie a hypertenzie
- Indexy duševného stresu, BMI a srdcovej záťaže dostupné cez aplikáciu
Vyhľadávanie lekárov – Osobná asistencia
- Pomocník pre dohľadanie špecialistu dostupný cez mobilnú aplikáciu
- Osobná asistencia pri hľadaní vhodného a dostupného lekára
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Union medzi najlepšími! V ankete Zlatá minca 2025 získal tri ocenenia aj titul Objav roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Anketa Objav roka PR Zlatá minca
