Nákupné hodiny vyhradené pre seniorov sú zrušené, zmeny sú aj v izolácii pozitívnej osoby a karanténe kontaktov

Je potrebné zvoliť si režim

Zmena v izolácii pozitívnej osoby a karanténe kontaktov

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Hodiny vyhradené pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sú po novom zrušené. Doteraz bolo potrebné, aby seniorské hodiny vyčlenili prevádzky v bordových a čiernych okresoch v režime "základ".Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) upravujúca činnosť prevádzok je účinná od pondelka 11. októbra. Pri vstupe do prevádzky je povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov len účastníkom v zvolenom režime. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa ÚVZ Daša Račková Režim na vstupe do prevádzky nie sú povinné označiť prevádzky, napríklad potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly.Od začiatku tohto týždňa je účinná aj vyhláška ÚVZ upravujúca izoláciu pozitívnej osoby a karanténu kontaktov. Aj u pracovníkov zariadení sociálnych služieb (ZSS), v prípadoch ak je potrebné zabezpečiť neodkladnú starostlivosť o klienta a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ani z okolitých zariadení, bude možné, aby pracovník v ZSS, ak je pozitívny a nemá klinické príznaky, poskytoval zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie.Medzi osoby v osobitnom režime sú po novom zaradení aj zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek, pohrebných služieb, pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb a prevádzkovateľom medzinárodného letiska a ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo vecne príslušný orgán verejného zdravotníctva.