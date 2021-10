Prešov pripravil viacero ekologicky zameraných projektov, získal aj financie na obnovu parku

Mesto Prešov počas posledných piatich rokov dokončilo viacero projektov na zlepšenie klímy, životného prostredia, dopravy a energetickej úspory, a má pripravené ďalšie projekty. Samospráva obnovila napríklad vnútrobloky na uliciach M. Čulena 29 – 49, Hviezdoslavova – Štefánikova a 17. novembra 126 – 130.

Celkovo zrevitalizovala územie vo vnútroblokoch s rozlohou viac ako 11-tisíc metrov štvorcových. Z externých zdrojov získala financie na obnovu parku medzi ulicami Vlada Clementisa a Levočskou ulicou a na ulici Slanskej.

Aj ďalšie projekty

Zníženie spotreby energie

Aj frekventovaná ulica

Nové cyklotrasy

Systematické opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2021 -Mesto má pripravené aj ďalšie projekty. „Realizáciou projektov dôjde ku komplexnej revitalizácii priestranstva o celkovej výmere viac ako 63 700 metrov štvorcových,“ informovala Lenka Maťuťová z Odboru riadenia projektov Mestského úradu v Prešove.Významnou investíciou mesta z vlastných zdrojov bola výstavba mestského cintorína, koncipovaného ako mestský lesný park. Architektonické riešenie lesoparku bolo nominované na Grand Prix – Big See Architecture Award 2019.Mesto Prešov zrealizovalo aj projekty zamerané na zníženie spotreby energie verejných budov ich zateplením, ale aj využitím obnoviteľných zdrojov energie.Od roku 2017 komplexne zrevitalizovalo päť materských škôl a budovu Mestského úradu na Jarkovej 24. „Realizáciou projektov sa priemerná spotreba energie v budovách znížila v priemere o 60 percent,“ skonštatovala Maťuťová.Komplexnou rekonštrukciou financovanou z vlastných zdrojov prešla aj frekventovaná Jarková ulica v centre mesta. „Jednou z najväčších priorít mesta bolo v rámci tejto rekonštrukcie urobiť z ulice zelený priestor,“ pripomenula.Nevyhnutnou súčasťou prác preto bola aj obnova zelene, pribudlo aj nové verejné osvetlenie s integráciou inteligentných prvkov. Inštalovaná bola aj nabíjacia stanica pre elektromobily.„Dominantou ulice sú atypické prvky drobnej architektúry – série lavičiek, ktoré sa dostali do finálového výberu Národnej Ceny za Dizajn 2021,“ dodala Maťuťová.Ďalším z opatrení mesta smerujúcim k naplneniu záväzku Dohovoru primátorov a starostov je aj tzv. čistejšia doprava. Mesto sa v tejto oblasti venuje budovaniu cyklotrás.Od roku 2017 zrealizovalo celkom sedem cykloprojektov v celkovej dĺžke približne 14 kilometrov a pripravuje aj nové úseky cyklotrás.Radnica bola úspešná aj v oblasti modernizácie vozidlového parku, keď nakúpila 25 trolejbusov, 10 parciálnych trolejbusov, ale aj ďalších vozidiel a plánuje tiež rozširovanie nových úsekov a modernizáciu existujúcich úsekov trolejového vedenia.Prešovská samospráva ako jedna z prvých na Slovensku, pristúpila v roku 2016 k Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, ktorý združuje viac ako 7 000 miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov v 57 krajinách sveta.Zámerom iniciatívy je realizovať systematické energetické a klimatické opatrenia s cieľom znížiť emisie CO2 o najmenej 40 percent do roku 2030 a zvýšiť odolnosť územia voči zmene klímy. Ako uviedla Maťuťová, k riešeniu problémov v uvedených oblastiach sa snaží mesto pristupovať koncepčne.