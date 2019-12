Nákupné zvyklosti Slovákov pred Vianocami

Foto: BILLA Foto: BILLA

Foto: BILLA Foto: BILLA

Foto: BILLA Foto: BILLA

Foto: BILLA Foto: BILLA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (OTS) -Vianoce sú ten najlepší čas, aby sme na stôl pridali aj jedlá, ktoré si bežne počas roka nepripravíme. Niektoré jedlá sú určené len na špeciálne príležitosti. Slovenské Vianoce sú ešte stále najmä oslavou národných tradícií.uviedla etnologička Katarína Nádaská.Kapor alebo všeobecne aj všetky ryby sú od stredoveku (12. storočie) považované za pôstne jedlo, pretože všetky živočíchy, ktoré žijú vo vode, sú podľa stredovekých cirkevných otcov považované za pôstne.dodala K. Nádaská.“ vysvetľuje Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa siete predajní BILLA na Slovensku.Zemiakový šalát sa síce pripravuje na mnoho spôsobov, ale spravidla sa ten správny „domáci“ recept v slovenských rodinách udržiava z pokolenia na pokolenie celé desaťročia. Najpodstatnejšie sú však vždy ingrediencie, ako zemiaky, uhorky, mrkva, petržlen, zeler, hrášok, cibuľka, majonéza alebo smotana.dopĺňa K. Kirchnerová.Katarína Nádaská dodáva, že v mnohých rodinách nechýba na štedrovečernom stole domáca vianočka, bábovka, štrúdľa a samozrejme zákusky, ktoré prenikli z mestského prostredia na vidiek po II. svetovej vojne. Nesmie chýbať ani pohár dobrého vína alebo za kalíšok tuhšieho nápoja. Posledným chodom bolo sušené ovocie, ktoré nechýba na stole mnohým rodinám ani dnes.Stoly plné dobrôt sú na Slovensku nielen počas Štedrého dňa, ale aj počas ďalších voľných dní. Ľudia zvyknú nakúpiť aj prémiovejší sortiment potravín. V lahôdkach sú to šunky a čerstvo krájané salámy s vysokým podielom mäsa. Zaujímavým trendom minulého roka je morka, ktorá sa stáva veľmi obľúbený jedlom na druhý sviatok vianočný, teda na 25.12.vymenúva K. Kirchnerová.Podľa údajov spred roka si Slováci čoraz častejšie na Vianoce pripíjajú šampanským alebo proseccom. Výraznejšie sa zvyšuje aj dopyt po pive. V rámci nealkoholických nápojov sú najpredávanejšie minerálne vody, najmä magnéziové, nasledujú kolové a hroznové nealkoholické nápoje. Na žiadnom stole počas Vianoc nemôžu chýbať ani oriešky. Najpopulárnejšie sú tradične vlašské orechy a arašidy, ale v rámci ponuky rýchlo miznú aj všetky ostatné odrody vrátane tých exotickejších.Podľa výživového poradcu MUDr. Borisa Bajera by sa Slováci mali sústrediť počas Vianoc najmä na to, aby si ich užili bez stresu.odporúča Boris Bajer.Aj napriek tomu, že Vianoce sú sviatkami pohody a pokoja, v obchodoch sa práve v týchto dňoch stretávajú zákazníci, ktorí si svoje nákupy nechávajú na poslednú chvíľu.vysvetľuje Kvetoslava Kirchnerová.