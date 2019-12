Vláda bude o predsedovi regulačného úradu rokovať asi v januári

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. decembra (TASR) – Vláda bude rokovať o kandidátovi na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb až v januári budúceho roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká po tom, ako kabinet v stredu prerušil rokovanie o tomto bode.Do výberu kandidáta sa prihlásili traja uchádzači, pričom rezort dopravy skonštatoval, že všetci spĺňajú podmienky výkonu funkcie. Medzi uchádzačmi o tento post boli Peter Helexa, Vladimír Kešjar a Pavol Kukura.Predsedu úradu volí na návrh vlády Národná rada (NR) SR. Vláda ešte v októbri navrhla parlamentu Petra Helexu, poslanci ho však na novembrovej schôdzi v tajnej voľbe odmietli. Ak NR SR nezvolí navrhnutého kandidáta, vládny kabinet by mal navrhnúť iného kandidáta na funkciu najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho nezvolenia.