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Nakupovanie bez časových obmedzení: COOP Jednota 24/7 prichádza do Matúškova a Kaplnej
Tagy: Nakupovanie PR
Nakupovanie bez časových obmedzení je odteraz dostupné aj pre obyvateľov obcí Matúškovo a Kaplná. COOP Jednota Galanta otvorila dve nové automatizované predajne COOP Jednota 24/7, ktoré fungujú ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Nakupovanie bez časových obmedzení je odteraz dostupné aj pre obyvateľov obcí Matúškovo a Kaplná.
COOP Jednota Galanta otvorila dve nové automatizované predajne COOP Jednota 24/7, ktoré fungujú v hybridnom režime kombinujúcom klasický predaj s obsluhou počas dňa a samoobslužný nákup mimo štandardných otváracích hodín. Rozširovanie konceptu reaguje na rastúci dopyt po flexibilných službách a zároveň prináša moderné nakupovanie aj do menších obcí.
Výber lokalít nebol náhodný. Obe predajne sa nachádzajú na frekventovaných dopravných ťahoch, ktoré denne využívajú tisíce motoristov. Matúškovo leží na hlavnom spojení medzi Galantou a Dunajskou Stredou, Kaplná zase na trase medzi Sencom a Trnavou.
Predajňa v Matúškove na adrese Matúškovo 522 disponuje predajnou plochou 221 m² a desiatimi parkovacími miestami. Nachádza sa popri hlavnej ceste a slúži nielen miestnym obyvateľom, ale aj ľuďom dochádzajúcim za prácou či zákazníkom prechádzajúcim regiónom.
"Dostupnosť základných služieb je pre život v obci mimoriadne dôležitá. Teší nás, že obyvatelia Matúškova získali modernú predajňu, ktorá im umožní nakupovať podľa vlastných potrieb a časových možností. Takéto riešenia zvyšujú komfort každodenného života a zároveň potvrdzujú, že aj menšie obce dokážu ponúkať služby na úrovni moderných miest," uviedla Marta Mészárosová, starostka obce Matúškovo.
Obyvatelia Kaplnej a okolitých obcí zase môžu odteraz využívať novú automatizovanú predajňu na adrese Kaplná 508. Prevádzka s predajnou plochou 285 m² a pätnástimi parkovacími miestami sa nachádza na frekventovanom ťahu medzi Sencom a Trnavou, vďaka čomu osloví aj motoristov a zákazníkov z okolitých lokalít.
Primárnymi zákazníkmi oboch prevádzok sú miestni obyvatelia, rodiny s deťmi, seniori či ľudia dochádzajúci za prácou. Modernizácia oboch prevádzok zahŕňala inštaláciu technológií potrebných pre fungovanie konceptu COOP Jednota 24/7 vrátane samoobslužných pokladní, vstupného systému a bezpečnostných prvkov. Zákazníci sa môžu do systému registrovať prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo zákazníckej karty. Predajne zároveň ponúkajú služby ako MiniBankomat, COOPkasa, dobíjanie kreditu či zálohomat.
"Naším cieľom je sprístupniť moderný spôsob nakupovania čo najväčšiemu počtu zákazníkov v regióne. Matúškovo aj Kaplná patria medzi lokality s veľkým potenciálom – okrem miestnych obyvateľov ich denne využíva aj množstvo ľudí dochádzajúcich za prácou alebo prechádzajúcich cez región. Režim 24/7 umožňuje zákazníkom nakúpiť si v čase, ktorý im najviac vyhovuje, a prirodzene dopĺňa služby, ktoré v obciach poskytujeme," hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka COOP Jednota Galanta.
COOP Jednota Galanta patrí medzi lídrov v rozvoji automatizovaných predajní na Slovensku. Otvorením prevádzok v Matúškove a Kaplnej sa počet predajní fungujúcich v režime 24/7 v sieti družstva zvýšil na desať. Ambíciou družstva je tento počet zdvojnásobiť a pokračovať v modernizácii obchodnej siete tak, aby boli kvalitné potraviny a služby dostupné zákazníkom kedykoľvek a čo najbližšie k ich domovu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nakupovanie bez časových obmedzení: COOP Jednota 24/7 prichádza do Matúškova a Kaplnej © SITA Všetky práva vyhradené.
COOP Jednota Galanta otvorila dve nové automatizované predajne COOP Jednota 24/7, ktoré fungujú v hybridnom režime kombinujúcom klasický predaj s obsluhou počas dňa a samoobslužný nákup mimo štandardných otváracích hodín. Rozširovanie konceptu reaguje na rastúci dopyt po flexibilných službách a zároveň prináša moderné nakupovanie aj do menších obcí.
Moderné nakupovanie na frekventovaných dopravných ťahoch
Výber lokalít nebol náhodný. Obe predajne sa nachádzajú na frekventovaných dopravných ťahoch, ktoré denne využívajú tisíce motoristov. Matúškovo leží na hlavnom spojení medzi Galantou a Dunajskou Stredou, Kaplná zase na trase medzi Sencom a Trnavou.
Predajňa v Matúškove na adrese Matúškovo 522 disponuje predajnou plochou 221 m² a desiatimi parkovacími miestami. Nachádza sa popri hlavnej ceste a slúži nielen miestnym obyvateľom, ale aj ľuďom dochádzajúcim za prácou či zákazníkom prechádzajúcim regiónom.
"Dostupnosť základných služieb je pre život v obci mimoriadne dôležitá. Teší nás, že obyvatelia Matúškova získali modernú predajňu, ktorá im umožní nakupovať podľa vlastných potrieb a časových možností. Takéto riešenia zvyšujú komfort každodenného života a zároveň potvrdzujú, že aj menšie obce dokážu ponúkať služby na úrovni moderných miest," uviedla Marta Mészárosová, starostka obce Matúškovo.
Obyvatelia Kaplnej a okolitých obcí zase môžu odteraz využívať novú automatizovanú predajňu na adrese Kaplná 508. Prevádzka s predajnou plochou 285 m² a pätnástimi parkovacími miestami sa nachádza na frekventovanom ťahu medzi Sencom a Trnavou, vďaka čomu osloví aj motoristov a zákazníkov z okolitých lokalít.
Flexibilné nakupovanie pre miestnych aj okoloidúcich
Primárnymi zákazníkmi oboch prevádzok sú miestni obyvatelia, rodiny s deťmi, seniori či ľudia dochádzajúci za prácou. Modernizácia oboch prevádzok zahŕňala inštaláciu technológií potrebných pre fungovanie konceptu COOP Jednota 24/7 vrátane samoobslužných pokladní, vstupného systému a bezpečnostných prvkov. Zákazníci sa môžu do systému registrovať prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo zákazníckej karty. Predajne zároveň ponúkajú služby ako MiniBankomat, COOPkasa, dobíjanie kreditu či zálohomat.
"Naším cieľom je sprístupniť moderný spôsob nakupovania čo najväčšiemu počtu zákazníkov v regióne. Matúškovo aj Kaplná patria medzi lokality s veľkým potenciálom – okrem miestnych obyvateľov ich denne využíva aj množstvo ľudí dochádzajúcich za prácou alebo prechádzajúcich cez región. Režim 24/7 umožňuje zákazníkom nakúpiť si v čase, ktorý im najviac vyhovuje, a prirodzene dopĺňa služby, ktoré v obciach poskytujeme," hovorí Júlia Ančinová, podpredsedníčka COOP Jednota Galanta.
COOP Jednota Galanta patrí medzi lídrov v rozvoji automatizovaných predajní na Slovensku. Otvorením prevádzok v Matúškove a Kaplnej sa počet predajní fungujúcich v režime 24/7 v sieti družstva zvýšil na desať. Ambíciou družstva je tento počet zdvojnásobiť a pokračovať v modernizácii obchodnej siete tak, aby boli kvalitné potraviny a služby dostupné zákazníkom kedykoľvek a čo najbližšie k ich domovu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nakupovanie bez časových obmedzení: COOP Jednota 24/7 prichádza do Matúškova a Kaplnej © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nakupovanie PR
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