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05. júna 2026
Pellegrini reaguje na dronové incidenty, akákoľvek situácia tohto typu je eskaláciou vojnového konfliktu
Tagy: Drony Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prezident Slovenskej republiky Rumunsko rusko-ukrajinský útok dronom
Uviedol prezident Pellegrini v súvislosti s výbuchom námorného dronu v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca. Akékoľvek incidenty s dronmi, ktoré vzniknú na území iných štátov, bez ohľadu na ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Uviedol prezident Pellegrini v súvislosti s výbuchom námorného dronu v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca.
Akékoľvek incidenty s dronmi, ktoré vzniknú na území iných štátov, bez ohľadu na to, odkiaľ a akým spôsobom prileteli, predstavujú vážne nebezpečenstvo eskalácie vojenského konfliktu a ohrozenie života a zdravia ľudí v krajinách, ktoré s vojnou nemajú nič spoločné.
Uviedol to v piatok v stanovisku prezident Peter Pellegrini v súvislosti s výbuchom námorného dronu v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca. Podľa hlavy štátu by však takéto incidenty mali vzbudiť podstatne väčšiu pozornosť všetkých politických strán na Slovensku, aby sme mohli čo najskôr prijať legislatívu umožňujúcu našim ozbrojeným silám efektívne zakročiť v prípade podobného nebezpečenstva nad slovenským územím.
„Po takejto iniciatíve dlhodobo volá Generálny štáb Ozbrojených síl SR, a preto je najvyšší čas, aby politici zareagovali a pomohli efektívne chrániť životy a zdravie našich občanov," poznamenal Pellegrini.
Námorný dron v piatok explodoval v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca, pričom si incident nevyžiadal žiadne obete ani zranených. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Ukrajinské námorníctvo následne potvrdilo, že išlo o ich dron s tým, že sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia.
„Počas plnenia úloh v operačnej oblasti Čierneho mora sa jeden z bezpilotných hladinných prostriedkov ukrajinského námorníctva dostal pod vplyv nepriateľských systémov elektronického boja, stratil kontrolu a skončil pri pobreží Rumunska,“ uviedlo ukrajinské námorníctvo.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini reaguje na dronové incidenty, akákoľvek situácia tohto typu je eskaláciou vojnového konfliktu © SITA Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek incidenty s dronmi, ktoré vzniknú na území iných štátov, bez ohľadu na to, odkiaľ a akým spôsobom prileteli, predstavujú vážne nebezpečenstvo eskalácie vojenského konfliktu a ohrozenie života a zdravia ľudí v krajinách, ktoré s vojnou nemajú nič spoločné.
Efektívne zakročenie v nebezpečenstve
Uviedol to v piatok v stanovisku prezident Peter Pellegrini v súvislosti s výbuchom námorného dronu v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca. Podľa hlavy štátu by však takéto incidenty mali vzbudiť podstatne väčšiu pozornosť všetkých politických strán na Slovensku, aby sme mohli čo najskôr prijať legislatívu umožňujúcu našim ozbrojeným silám efektívne zakročiť v prípade podobného nebezpečenstva nad slovenským územím.
„Po takejto iniciatíve dlhodobo volá Generálny štáb Ozbrojených síl SR, a preto je najvyšší čas, aby politici zareagovali a pomohli efektívne chrániť životy a zdravie našich občanov," poznamenal Pellegrini.
Dron sa odchýlil od kurzu
Námorný dron v piatok explodoval v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca, pričom si incident nevyžiadal žiadne obete ani zranených. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Ukrajinské námorníctvo následne potvrdilo, že išlo o ich dron s tým, že sa odchýlil od kurzu v dôsledku ruského elektronického rušenia.
„Počas plnenia úloh v operačnej oblasti Čierneho mora sa jeden z bezpilotných hladinných prostriedkov ukrajinského námorníctva dostal pod vplyv nepriateľských systémov elektronického boja, stratil kontrolu a skončil pri pobreží Rumunska,“ uviedlo ukrajinské námorníctvo.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini reaguje na dronové incidenty, akákoľvek situácia tohto typu je eskaláciou vojnového konfliktu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Drony Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prezident Slovenskej republiky Rumunsko rusko-ukrajinský útok dronom
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