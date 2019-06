Nakupujete v zľavách? Cashback World vám ponúka viac Foto: myWorld Foto: myWorld

Nakupujete v zľavách? Cashback World vám ponúka viac Foto: myWorld Foto: myWorld

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (OTS) - Ak sa zaregistrujete ako zákazník medzinárodného obchodného spoločenstva Cashback World, môžete šetriť pravidelne, pri každom nákupe.Cashback, v preklade „peniaze späť“, je suma, ktorá sa zákazníkovi vracia z ceny za nákup. Tento model nakupovania sa stáva čoraz populárnejší. Ak sa zákazník zaregistruje v Cashback World, za nákupy získava okrem cashbacku aj tzv. Shopping Points, a to za každý nákup. Zákazník môže následne premeniť Shopping Points na ďalšie atraktívne zľavy a výhodné nákupy. „,“ vysvetľuje, Head of Marketing myWorld Slovakia, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World na Slovensku. Aj pre tieto výhody záujem o cashback rastie.Výška cashbacku je viditeľná na zákazníkovom účte v Cashback World. Ak jeho hodnota dosiahne aspoň 10 euro, peniaze sa zákazníkovi zasielajú na jeho bankový účet. Musí mať však správne zadefinované nastavenia svojho zákazníckeho účtu. Následne sa mu peniaze vrátia automaticky po dosiahnutí uvedenej hodnoty cashbacku.Je to jednoduché. Každá dospelá osoba sa môže zaregistrovať bezplatne na cashbackworld.com alebo osobne u jedného zo zmluvných predajcov Cashback World. Momentálne je ich približne 130 000 v 47 krajinách sveta a ich počet sa neustále rozrastá. Následne, po registrácii si zákazník môže vybrať, či bude pri nakupovaní používať cashback kartu vo formáte bežnej platobnej karty alebo Cashback App vo svojom smartfóne. S pomocou tejto aplikácie bude môcť nielen nakupovať, a to aj keď cestuje, ale bude mať neustále prehľad o najnovších nákupných akciách a novinkách zmluvných predajcov.Zákazník Cashback World získava cashback nielen pri nákupoch v kamenných predajniach, ale aj pri nákupoch online. Pri tak obrovskom počte zmluvných predajcov Cashback World má aj zákazník zo Slovenska k dispozícii prakticky neobmedzený sortiment výrobkov či služieb. Či už chcete kúpiť potraviny, oblečenie, kozmetiku, obuv, elektroniku, bývanie alebo hoci aj dovolenku, máte k dispozícii širokú škálu tovarov alebo služieb. A ako už bolo spomenuté, medzinárodná obchodná komunita Cashback World vám umožňuje získať späť na váš bankový účet časť zo zaplatenej sumy aj za tovar, ktorý už bol v zľave. Výhody a zľavy sa teda násobia a víťazom ste jednoznačne vy ako zákazník.